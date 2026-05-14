DÃ©troit dâ€™Hormuz : 38 pays soutiennent une mission militaire dÃ©fensive menÃ©e par le Royaume-Uni et la France

Dans un contexte de tensions gÃ©opolitiques croissantes, le Royaume-Uni et la France ont annoncÃ© ce jeudi une initiative ambitieuse visant Ã sÃ©curiser la navigation commerciale dans le dÃ©troit dâ€™Hormuz, une voie maritime cruciale pour le transport mondial dâ€™hydrocarbures. Cette mission militaire multinationale, qui recevra le soutien politique de 38 pays, est prÃ©sentÃ©e comme Â« strictement dÃ©fensive Â».Â

Le ministÃ¨re britannique de la DÃ©fense a publiÃ© un communiquÃ© faisant Ã©tat dâ€™une dÃ©claration conjointe issue dâ€™une rÃ©union des ministres de la DÃ©fense, tenue mardi dernier. Les Ã‰tats signataires affirment leur engagement Ã garantir la libertÃ© de navigation conformÃ©ment au droit international et Ã la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Lâ€™objectif principal de cette mission est dâ€™accompagner les navires civils, de rassurer les opÃ©rateurs maritimes et de mener des opÃ©rations de dÃ©minage dans la rÃ©gion. Le ministÃ¨re britannique a prÃ©cisÃ© que les opÃ©rations ne dÃ©buteront quâ€™aprÃ¨s un strict respect du droit international et des constitutions nationales des pays participants.

Les signataires de la dÃ©claration conjointe insistent sur le fait que cette initiative vise Ã complÃ©ter les efforts diplomatiques et de dÃ©sescalade, qui demeurent selon eux Â« la prioritÃ© Â». Parmi les pays soutenant cette mission figurent des nations importantes telles que lâ€™Allemagne, le Canada, le Japon, lâ€™Australie, la CorÃ©e du Sud, les Pays-Bas, la SuÃ¨de, le Qatar, ainsi que plusieurs pays dâ€™Europe de lâ€™Est et des Balkans.

Le communiquÃ© a Ã©galement soulignÃ© que chaque participation nationale Ã cette opÃ©ration sera soumise aux procÃ©dures parlementaires et aux restrictions propres Ã chaque Ã‰tat, tout en appelant les pays partenaires Ã contribuer davantage Ã cette initiative.

Cette mission intervient alors que le dÃ©troit dâ€™Hormuz, par oÃ¹ transite environ un cinquiÃ¨me du pÃ©trole mondial, est rÃ©guliÃ¨rement le thÃ©Ã¢tre de tensions entre diffÃ©rentes puissances rÃ©gionales et mondiales. En renforÃ§ant la sÃ©curitÃ© maritime, le Royaume-Uni et la France espÃ¨rent garantir la continuitÃ© des Ã©changes commerciaux tout en Ã©vitant une escalade militaire.

La communautÃ© internationale se tourne dÃ©sormais vers cette initiative multinationale avec lâ€™espoir quâ€™elle permettra de stabiliser la situation dans cette rÃ©gion stratÃ©gique et de favoriser un climat dâ€™apaisement et de dialogue.