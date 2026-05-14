Le Maroc en passe de battre des records touristiques grâce à une croissance soutenue (Le Figaro)

Le Maroc, porté par une croissance exceptionnelle et une politique active de développement, s’apprête à atteindre des niveaux record en matière de fréquentation touristique, selon un article publié jeudi par le journal français “Le Figaro”.

Le quotidien met en avant le statut du Maroc en tant que destination “de confiance”, soulignant l’attractivité croissante du Royaume et ses performances touristiques en constante amélioration. Marrakech, en particulier, connaît une activité intense, décrite comme étant dans un “climat idyllique”, où les files d’attente à l’aéroport s’allongent à nouveau et la médina est animée par un afflux de touristes.

Mustafa Amalik, secrétaire général du Conseil Régional de Tourisme de Marrakech, a déclaré que “l’activité est normale pour la saison”, malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les professionnels de l’hébergement partagent cette tendance, comme le souligne Samuel Roure, président de Moroccan Guest Houses (MGH), qui prévoit un semestre 2026 exceptionnel avec des taux d’occupation atteignant environ 90 % au printemps.

Cette dynamique ne se limite pas à Marrakech, touchant également d’autres destinations touristiques marocaines comme Fès. Ahmed Sentissi, président du Conseil Régional du Tourisme de Fès, indique que les marchés européens “se portent bien”.

Patrice Caradec, président du Syndicat des entreprises du tour operating (Seto), souligne que le Maroc est perçu en France comme une destination sécurisée, bien organisée et offrant une large gamme d’options.

Les réservations vers le Maroc continuent d’augmenter chez de nombreux opérateurs touristiques français, avec le voyagiste en ligne Misterfly affichant une croissance de 4 % des réservations à la fin mars. La compagnie aérienne Transavia France, qui propose une soixantaine de vols vers le Royaume, constate également un intérêt croissant, comme le rapporte son directeur général adjoint commercial, Julien Mallard.

Le journal évoque également l’accélération du développement de la connectivité aérienne en vue du Mondial de football 2030, qui devrait soutenir une “offre touristique en pleine expansion”, selon Frédéric Pilloud, directeur digital de Digitrips/Misterfly.

Enfin, Ouarzazate fait son retour sur la scène touristique, ayant enregistré une augmentation de 35 % des nuitées en janvier, grâce à l’amélioration de sa connectivité et de son offre, qui inclut de nouveaux établissements et des rénovations.