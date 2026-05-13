Le taux de chômage en France atteint 8,1 % au premier trimestre 2026

Dans le détail, l’Insee relève que le taux de chômage a augmenté sur un an pour toutes les tranches d’âge en France : +2,0 points parmi les 15-24 ans, +0,6 point parmi les 25-49 ans et +0,4 point parmi les 50 ans ou plus.

Sur le trimestre, en revanche, le taux de chômage des 15-24 ans s’est replié de 0,4 point, à 21,1 %, mais a augmenté de 0,4 point parmi les 25-49 ans, à 7,3 %, atteignant ainsi pour cette tranche d’âge « son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2021 », tout en restant quasi stable pour les 50 ans et plus : +0,1 point, à 5,2 %.

Par ailleurs, le taux de chômage des femmes demeure quasi stable sur le trimestre (+0,1 point), à 7,7 %, tandis que celui des hommes a augmenté de 0,3 point, à 8,5 %, atteignant aussi son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2021, d’après l’Insee qui note que sur un an, le taux de chômage aura augmenté davantage pour les hommes (+1,0 point) que pour les femmes (+0,3 point).

Le premier trimestre 2026 est aussi le cinquième trimestre de mise en œuvre de la loi pour le plein emploi en France, rappelle l’Institut qui estime que sur les cinq trimestres cumulés, les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) et les jeunes de 15 à 29 ans inscrits à France Travail ont contribué pour près de la moitié de la hausse du taux de chômage.