Le taux de chômage en France atteint 8,1 % au premier trimestre 2026

Le taux de chômage en France s’est établi à 8,1 % au premier trimestre 2026, a annoncé mercredi l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

A la UneÉconomieEn direct
Par
Selon un communiqué de l’Insee, le taux de chômage calculé au sens du Bureau international du travail (BIT) s’est établi « à 8,1 % de la population active, supérieur de 0,2 point à son niveau du quatrième trimestre 2025 et de 0,7 point à celui du premier trimestre 2025 ». Il s’agit de «son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2021 mais demeure nettement au-dessous de son pic de la mi-2015 (-2,4 points) », a précisé l’Institut des statistiques français. Et d’ajouter qu’au premier trimestre 2026, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) a augmenté ainsi de « 68.000 par rapport au trimestre précédent, à 2,6 millions de personnes ».

Dans le détail, l’Insee relève que le taux de chômage a augmenté sur un an pour toutes les tranches d’âge en France : +2,0 points parmi les 15-24 ans, +0,6 point parmi les 25-49 ans et +0,4 point parmi les 50 ans ou plus.

Sur le trimestre, en revanche, le taux de chômage des 15-24 ans s’est replié de 0,4 point, à 21,1 %, mais a augmenté de 0,4 point parmi les 25-49 ans, à 7,3 %, atteignant ainsi pour cette tranche d’âge « son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2021 », tout en restant quasi stable pour les 50 ans et plus : +0,1 point, à 5,2 %.

Par ailleurs, le taux de chômage des femmes demeure quasi stable sur le trimestre (+0,1 point), à 7,7 %, tandis que celui des hommes a augmenté de 0,3 point, à 8,5 %, atteignant aussi son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2021, d’après l’Insee qui note que sur un an, le taux de chômage aura augmenté davantage pour les hommes (+1,0 point) que pour les femmes (+0,3 point).

Le premier trimestre 2026 est aussi le cinquième trimestre de mise en œuvre de la loi pour le plein emploi en France, rappelle l’Institut qui estime que sur les cinq trimestres cumulés, les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) et les jeunes de 15 à 29 ans inscrits à France Travail ont contribué pour près de la moitié de la hausse du taux de chômage.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite