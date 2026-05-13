France : Le salaire minimum augmentera de 2,4% dès le 1er juin

En directA la UneÉconomie
Par
Le salaire minimum (Smic) augmentera en France de 2,4% dès le 1er juin, a annoncé mercredi le ministre français du Travail, Jean-Pierre Farandou. Pour un salarié au Smic cela fait environ 44 euros bruts par mois de plus, c’est substantiel , a détaillé M. Farandou sur France info.

Le ministre français cite cette revalorisation du salaire minimum comme l’une de « trois bonnes nouvelles » pour le pouvoir d’achat des Français « qui ont des revenus modestes », dans un contexte marqué par une hausse de l’inflation et notamment la flambée des prix du carburant en lien avec la crise au Moyen-Orient.

En plus du Smic, M. Farandou évoque également « les primes carburant pour les gros rouleurs » qui représentent « une cinquantaine d’euros à partir du 27 mai » pour environ trois millions de personnes, ou encore la prime d’activité : « le 1er juillet à peu près 3 millions de foyers toucheront 50 euros de plus par mois ».

À 2,4%, la nouvelle hausse du Smic annoncée, après celle de 1,18% au 1er janvier, est un peu plus importante que ce que prévoyait le gouvernement français. Le salaire minimum va augmenter «d’au moins de 2%» en juin si le chiffre d’inflation de 2,2% en avril «se confirme», avait anticipé récemment le ministre de l’Économie, Roland Lescure.

En avril, les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% sur un an, selon les derniers chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), publiés mardi.

En France, quand l’inflation dépasse 2%, le Smic est augmenté automatiquement.

Avec la nouvelle hausse, le salaire minimum en France devrait atteindre 12,3 euros brut de l’heure ou 1.867 euros brut mensuel à temps plein, selon des calculs des médias.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite