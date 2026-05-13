L’UE envisage d’étendre sa mission navale ASPIDES au détroit d’Ormuz

« Les opérations navales de l’UE dans la région peuvent jouer un rôle essentiel dans le rétablissement des flux énergétiques et commerciaux », a déclaré Mme Kallas à l’issue d’une réunion du Conseil des affaires étrangères (Défense).

La responsable européenne a précisé que la mission ASPIDES, déjà déployée en mer Rouge pour protéger la navigation commerciale, pourrait voir ses activités élargies au détroit d’Ormuz, passage clé du trafic pétrolier mondial.

« L’opération ASPIDES fournit déjà une contribution essentielle à la protection des navires en Mer rouge, mais ses activités pourraient être étendues au détroit » d’Ormuz, a-t-elle souligné.

« Cela nécessite simplement une modification du plan opérationnel, car le mandat le permet déjà », a expliqué la Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité.

Mme Kallas a également averti qu’une fermeture du détroit d’Ormuz serait « intenable », décrivant cette zone comme étant « prise dans une zone grise entre guerre et paix ».

La mission ASPIDES, qui comprend trois navires militaires, a été lancée en 2024 pour protéger les navires commerciaux des attaques des rebelles houthis du Yémen.

En mars dernier, les ministres des Affaires étrangères de l’UE avaient clairement indiqué leur refus de changer le mandat de la mission ASPIDES tant que la guerre durerait. « Personne ne veut participer activement à cette guerre », avait alors déclaré Mme Kallas.