Maroc/Douanes : plus de 33,8 MMDH de recettes à fin avril (TGR)

Ces recettes proviennent des droits de douane, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la Taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, fait savoir la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Au détail, les recettes des droits de douane réalisées à fin avril 2026 ont dépassé 5,56 MMDH, en hausse de 6,5% par rapport à fin avril 2025.

Les recettes provenant de la TVA à l’importation se sont établies, quant à elles, à près de 20,66 MMDH, en augmentation de 7,7%.

Pour ce qui est des recettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont avoisiné 7,58 MMDH (+17,4%).

La TGR précise aussi que les recettes brutes de la fiscalité douanière, compte non tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, se sont établies à plus de 39,33 MMDH (+11%).