Orange Maroc lance « Orange Meet » dédié aux enjeux du digital

Cette première édition de “Orange Meet”, qui réunit décideurs, experts et acteurs économiques autour des enjeux numériques des entreprises, marque le lancement d’un roadshow national destiné à faire de cette initiative une plateforme de proximité dédiée aux échanges entre pairs et au partage d’expertises.

Orange Maroc franchit ainsi une nouvelle étape dans son engagement aux côtés des entreprises marocaines, en allant à leur rencontre pour comprendre encore plus leurs enjeux et leur proposer des réponses concrètes, adaptées à leurs besoins.

Selon le directeur des Ventes B2B (B2B Sales Director) chez Orange Maroc, Mohamed Bennis, cette rencontre constitue une occasion d’aller à la rencontre des entreprises clientes, ainsi que des acteurs technologiques et industriels de la région Nord, afin de leur présenter le savoir-faire d’Orange Maroc dans le domaine de la transformation numérique.

Il a souligné, dans une déclaration à la MAP, que cette initiative vise à accompagner les entreprises dans leur quête de performance et d’efficacité, à travers l’intégration des outils technologiques au service de leurs activités, de leurs processus internes et de transformation au bénéfice de leurs clients.

Pour sa part, Mohamed Saad, président de l’AUSIM et directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca, a souligné que la présence de l’association à Tanger s’inscrit dans le cadre de son accompagnement des entreprises marocaines dans leur transformation digitale.

L’AUSIM, qui regroupe 130 entreprises représentant près de 30% du PIB national, entend démontrer à travers cette rencontre comment le digital peut constituer un véritable levier de développement et de croissance pour les entreprises, a-t-il ajouté.

La rencontre vise aussi à démontrer que la transformation digitale permettra aux entreprises de gagner en agilité et d’améliorer leur productivité grâce à l’adoption de technologies telles que la data, l’intelligence artificielle et le cloud, ainsi que des solutions et services proposés par Orange Maroc, a-t-il expliqué.

Cette première édition de “Orange Meet” s’est articulée autour d’un panel stratégique consacré à l’impact de la transformation numérique sur la compétitivité des entreprises de la région de Tanger à l’horizon 2030, ainsi que de trois ateliers thématiques venus enrichir les débats à travers des cas d’usage concrets liés aux enjeux opérationnels des entreprises marocaines.

Le premier atelier, dédié au “Modern Workplace”, a mis en lumière les nouveaux modèles d’organisation du travail et les enjeux liés à la collaboration entre équipes, sites distants et fonctions support. Les échanges ont porté notamment sur la mise en place d’environnements de travail modernes intégrant connectivité, outils collaboratifs, communications unifiées et sécurisation des usages.

Le deuxième atelier, consacré à la “Smart Factory”, a traité des leviers digitaux permettant de renforcer la performance des sites industriels marocains, avec un accent particulier sur le rôle des réseaux privés 5G dans la connectivité industrielle adaptée aux environnements sensibles et aux usages critiques.

Les discussions ont également porté sur les technologies émergentes, notamment l’IoT industriel, le “Digital Twin”, la “Computer Vision” et l’“Edge Computing”, considérées comme des leviers pour accélérer la convergence IT/OT, renforcer le pilotage en temps réel des sites industriels et soutenir la maintenance prédictive.

Par ailleurs, le troisième atelier, centré sur la cybersécurité d’entreprise, a abordé les enjeux de résilience numérique et les approches visant à sécuriser les accès, les applications, les environnements réseau et les usages numériques, tout en garantissant la continuité d’activité des entreprises.

Avec “Orange Meet”, Orange Maroc et l’AUSIM confirment leur volonté commune d’accompagner durablement les entreprises marocaines dans leurs enjeux de transformation numérique, en proposant des espaces d’échange favorisant le partage d’expertises et la mise en perspective des grandes évolutions du marché.

Cette première étape à Tanger marque le lancement d’un roadshow national appelé à se déployer dans plusieurs régions du Royaume, afin de renforcer la proximité avec les écosystèmes économiques locaux et de poursuivre la dynamique engagée autour de la transformation numérique des entreprises marocaines.