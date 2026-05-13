Africa Forward : le président kényan appelle à une représentation équitable pour les États africains au sein des Nations Unies

Lors de la cérémonie de clôture du Sommet “Africa Forward” qui s’est tenu à Nairobi, le président du Kenya, William Ruto, a lancé un appel vibrant en faveur d’une représentation équitable pour les 54 États souverains d’Afrique.

Dans son discours, il a souligné que ce continent, qui compte près de 1,5 milliard d’habitants, mérite une voix plus forte au sein des instances internationales, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies.

“Il est à la fois indéfendable et inadmissible qu’un continent de cette taille et de cette diversité continue d’être exclu d’une représentation permanente au Conseil de sécurité”, a déclaré Ruto. Sa prise de parole a eu lieu en présence de plusieurs dignitaires, dont le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, représentant le Roi Mohammed VI, ainsi que le président français Emmanuel Macron.

Le président Ruto a insisté sur le fait que l’Afrique ne recherche pas des privilèges, mais plutôt une équité juste et un partenariat basé sur le respect mutuel, la responsabilité partagée et le progrès collectif. Il a exhorté les nations à travailler ensemble pour garantir que les voix africaines soient entendues et respectées à l’échelle mondiale.

La clôture de ce sommet a rassemblé de nombreux chefs d’État et de gouvernement africains ainsi que des hauts responsables internationaux, soulignant l’importance des discussions sur l’avenir du continent et le besoin de justice dans les relations internationales.