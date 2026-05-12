Transport international : la question des visas des chauffeurs professionnels marocains au centre d’une réunion avec l’UE (Kayouh)

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les contraintes liées à l’octroi des visas, qui entravent la compétitivité des entreprises marocaines opérant dans le transport international, a indiqué M. Kayouh dans une déclaration à la presse, à l’occasion de la 13ème édition du Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed).

Le ministre a estimé que cette réunion a été « très positive », notant que des solutions à court, moyen et long terme ont été proposées et seront examinées avec l’Espagne afin de faciliter l’octroi de visas permettant aux chauffeurs marocains d’accéder au territoire européen. M. Kayouh a également précisé que ces mesures interviennent dans l’attente de l’amendement de la réglementation relative à l’octroi des visas électroniques, prévu dans les semaines à venir.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le 13ème Logismed se tient jusqu’au 14 mai sous le thème « Un écosystème logistique intelligent : connecter les territoires et réinventer la Supply Chain ». Plus de 7.000 visiteurs professionnels sont attendus lors de cette édition, représentant l’ensemble des secteurs économiques et des tailles d’entreprises, à la recherche de solutions concrètes pour améliorer leur compétitivité et leur performance.