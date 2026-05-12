Transport international : la question des visas des chauffeurs professionnels marocains au centre d’une réunion avec l’UE (Kayouh)

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Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a fait savoir, mardi à Casablanca, que la question des visas pour les chauffeurs professionnels marocains et les entreprises opérant dans le transport international a été au centre d’une réunion tenue, lundi en visioconférence, avec le commissaire européen chargé du transport durable et du tourisme.

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les contraintes liées à l’octroi des visas, qui entravent la compétitivité des entreprises marocaines opérant dans le transport international, a indiqué M. Kayouh dans une déclaration à la presse, à l’occasion de la 13ème édition du Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed).

Le ministre a estimé que cette réunion a été « très positive », notant que des solutions à court, moyen et long terme ont été proposées et seront examinées avec l’Espagne afin de faciliter l’octroi de visas permettant aux chauffeurs marocains d’accéder au territoire européen. M. Kayouh a également précisé que ces mesures interviennent dans l’attente de l’amendement de la réglementation relative à l’octroi des visas électroniques, prévu dans les semaines à venir.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le 13ème Logismed se tient jusqu’au 14 mai sous le thème « Un écosystème logistique intelligent : connecter les territoires et réinventer la Supply Chain ». Plus de 7.000 visiteurs professionnels sont attendus lors de cette édition, représentant l’ensemble des secteurs économiques et des tailles d’entreprises, à la recherche de solutions concrètes pour améliorer leur compétitivité et leur performance.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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