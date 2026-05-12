Préparation pour le Mondial 2026 : L’équipe du Maroc disputera trois matchs amicaux

L’équipe nationale « A » du Maroc se prépare activement pour sa participation à la phase finale de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dans ce cadre, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé que les Lions de l’Atlas disputeront trois matchs amicaux.

Le premier match amical est prévu pour le 26 mai au Complexe Mohammed VI de football, où la sélection nationale rencontrera le Burundi à huis clos. Ce sera l’occasion pour les joueurs de se mettre dans le rythme des compétitions avant de se rendre sur le terrain.

Les coéquipiers d’Achraf Hakimi poursuivront leur préparation avec un second match contre Madagascar, qui se déroulera le 2 juin au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, à partir de 18h00. Ce match à domicile devrait rassembler les supporters et offrir aux joueurs une dernière chance de peaufiner leur stratégie avant le grand événement.

Enfin, le dernier match amical se déroulera le 7 juin au Red Bull Arena de New York, aux États-Unis, où le Maroc affrontera la Norvège à 15h00, heure locale. Ce match sera un test important face à une équipe européenne, permettant aux Lions de l’Atlas de se mesurer à un niveau de jeu élevé avant d’entamer la compétition.

Pour la Coupe du Monde 2026, le Maroc a hérité d’un groupe C composé du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti, ce qui promet des défis intéressants pour l’équipe nationale.