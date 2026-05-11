L’Acteur Égyptien Abdel Rahman Abou Zahra décédé à l’âge de 92 ans

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Par Atlasinfo

L’acteur égyptien Abdel Rahman Abou Zahra s’est éteint lundi soir à l’âge de 92 ans, des suites d’une longue maladie.

Considéré comme l’un des piliers de la création artistique, Abou Zahra a profondément marqué la scène artistique égyptienne à travers le théâtre, le cinéma, la télévision et la radio. Ses œuvres intemporelles incarnaient les vraies valeurs de l’art, a déclaré la ministre égyptienne de la Culture, Gihane Zaki, dans un communiqué. Elle a ajouté que sa carrière artistique restera à jamais gravée dans la mémoire de générations de spectateurs arabes.

Le Syndicat des Métiers du Spectacle a également rendu hommage à l’artiste, soulignant qu’il a enrichi la scène arabe d’œuvres immortelles et que son nom continuera de résonner dans le cœur du public égyptien et au-delà.

Diplômé de l’Institut des arts dramatiques en 1958, Abou Zahra a d’abord exercé comme fonctionnaire avant de devenir acteur au Théâtre national en 1959. Sa première œuvre théâtrale fut “Le Retour de la jeunesse” de l’éminent écrivain Tawfiq Al Hakim.

Il a participé à de nombreuses productions marquantes, tant au théâtre qu’au cinéma et à la télévision. Parmi ses œuvres notables figurent la série télévisée «Je ne vivrai pas dans l’ombre de mon père» et le film “Terre de la peur”.

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