La Bataille de Gembloux, symbole fort de la mémoire partagée maroco-belge (El Ktiri)

Ces hommes, qui avaient massivement répondu à l’appel lancé par Feu Sa Majesté le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef, le 4 septembre 1939, au lendemain de la déclaration de la guerre au IIIème Reich, ont contribué à la défense des valeurs de la liberté et de la dignité humaine aux côtés des troupes alliées, a-t-il noté.

Des milliers de soldats marocains furent tués, blessés ou portés disparus durant ces affrontements, a-t-il dit, ajoutant que les nécropoles où reposent les tirailleurs marocains aux côtés de leurs frères d’armes, sont autant de « témoins silencieux de leur sacrifice ».

Après la bataille de Gembloux, les soldats marocains vont se distinguer sur plusieurs fronts, notamment durant la campagne de Tunisie, de Monté Cassino et de Sicile en Italie, de la Corse et lors de la prise de Paris et vont payer leur bravoure et leur exploit au prix de leur vie, écrivant, sur leur chemin, des pages glorieuses de l’histoire de la Libération, a-t-il insisté.

« Cette mémoire partagée nous engage et nous oblige à reconnaître pleinement la contribution des soldats marocains dans la victoire des Alliés lors de la Deuxième guerre mondiale, à préserver leur souvenir et à le transmettre aux générations futures », a souligné M. El Ktiri.

Après avoir rappelé que les relations entre les deux Royaumes « ne sont pas seulement diplomatiques ou institutionnelles, mais aussi humaines, mémorielles et profondément ancrées dans l’histoire », il a noté que la présence de Marocains en Belgique « ne date pas seulement des vagues migratoires des années 1960-1970, mais remontent à bien longtemps ».

« En tombant sur les plaines belges, ces soldats ont tissé un lien profond et inaltérable entre nos deux pays », a-t-il estimé, ajoutant que les jeunes marocains installés en Belgique doivent « être fiers d’être les descendants de ces héros anonymes qui ont écrit une page d’honneur commune » entre les deux Royaumes.

D’autre part, M. El Ktiri a indiqué que le Haut-Commissariat aux Anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération poursuit ses efforts visant la préservation de cette mémoire nationale commune, à travers des projets académiques, scientifiques et de documentation, précisant qu’il a publié 892 ouvrages ayant trait à l’Histoire et à la mémoire de la résistance et du mouvement national, de même qu’il a réussi à constituer un fonds documentaire massif de plus de 4,2 millions d’images de documents historiques, dans le cadre de la coopération internationale avec des pays comme la France, l’Espagne, la Russie et Türkiye.

Après l’allocution du Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, un débat approfondi a été engagé avec l’assistance, en particulier des femmes marocaines installées en Belgique, qui ont tenu à prendre part à cette rencontre accompagnées de leurs enfants.

Les intervenants ont mis en exergue la fierté pour l’appartenance nationale et l’identité marocaine aux multiples affluents, soulignant l’importance de transmettre les valeurs nationales authentiques de citoyenneté positive et de comportement civique aux générations montantes, celles d’aujourd’hui et de demain.