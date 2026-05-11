Hantavirus : fin des évacuations aériennes et départ du Hondius des Canaries

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Les opérations d’évacuation des passagers du navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer de hantavirus, se sont achevées lundi avec le décollage depuis Tenerife du dernier avion à destination des Pays-Bas, tandis que le bateau a quitté dans la soirée le port de Granadilla en direction de Rotterdam.

Le deuxième et dernier avion transportant des passagers et membres d’équipage du navire a décollé vers 18H45 GMT de l’île espagnole de Tenerife, marquant la fin des opérations entamées dimanche. Un premier appareil avait quitté auparavant l’archipel canarien dans la même direction.

Au total, 27 passagers et membres d’équipage ont été débarqués lundi du navire, qui a ensuite repris la mer avec 27 membres d’équipage encore à bord, a indiqué la ministre espagnole de la Santé, Mónica García. Le MV Hondius a appareillé peu après 19h00 (heure locale) du port de Granadilla de Abona, à Tenerife, où il avait accosté dans le cadre d’une vaste opération sanitaire après l’apparition d’un foyer de hantavirus ayant causé trois décès à bord. Le paquebot battant pavillon néerlandais doit rejoindre Rotterdam dans un délai d’environ cinq jours afin d’y subir une opération de désinfection, selon son armateur, Oceanwide Expeditions.

Dans la matinée, le navire avait procédé à des opérations de ravitaillement en carburant et en vivres au port industriel de Granadilla.

 

Par Atlasinfo (avec MAP)
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