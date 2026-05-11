Hantavirus : fin des évacuations aériennes et départ du Hondius des Canaries

Le deuxième et dernier avion transportant des passagers et membres d’équipage du navire a décollé vers 18H45 GMT de l’île espagnole de Tenerife, marquant la fin des opérations entamées dimanche. Un premier appareil avait quitté auparavant l’archipel canarien dans la même direction.

Au total, 27 passagers et membres d’équipage ont été débarqués lundi du navire, qui a ensuite repris la mer avec 27 membres d’équipage encore à bord, a indiqué la ministre espagnole de la Santé, Mónica García. Le MV Hondius a appareillé peu après 19h00 (heure locale) du port de Granadilla de Abona, à Tenerife, où il avait accosté dans le cadre d’une vaste opération sanitaire après l’apparition d’un foyer de hantavirus ayant causé trois décès à bord. Le paquebot battant pavillon néerlandais doit rejoindre Rotterdam dans un délai d’environ cinq jours afin d’y subir une opération de désinfection, selon son armateur, Oceanwide Expeditions.

Dans la matinée, le navire avait procédé à des opérations de ravitaillement en carburant et en vivres au port industriel de Granadilla.