La Saudi Arabia Railways renforce le service du train Haramain pour le Hajj 1447 avec une capacité record

La Saudi Arabia Railways a récemment annoncé une hausse significative de la capacité opérationnelle de son train à grande vitesse Haramain, en prévision de la saison du Hajj 1447 de l’hégire. Cette année, la capacité atteindra plus de 2,21 millions de sièges, une réponse stratégique à la demande croissante de transport entre La Mecque et Médine.

Cette augmentation se traduit par un ajout de plus de 210 000 sièges par rapport à la saison précédente, avec un total de 5 308 trajets prévus, ce qui représente une hausse d’environ 11 %, selon les informations rapportées par l’agence de presse saoudienne SPA.

Les opérations de transport des pèlerins par le rail débuteront le mardi 5 mai, avec un service reliant la gare de l’aéroport international Roi Abdulaziz à la gare de La Mecque, marquant ainsi le coup d’envoi officiel des activités liées au Hajj pour cette année.

La flotte ferroviaire, composée de 35 trains, circule à des vitesses pouvant atteindre 300 km/h sur une distance de 453 kilomètres. Le trajet entre La Mecque et Médine dure environ deux heures et comprend cinq gares principales reliant ces deux villes saintes ainsi que Djeddah. Cette initiative vise à faciliter le déplacement des millions de pèlerins attendus, tout en améliorant l’efficacité du transport durant cette période cruciale.