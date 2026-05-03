L’Allemagne risque une récession en 2026 en cas de guerre commerciale avec les États-Unis (Institut Ifo)

Dans une déclaration relayée par la presse dimanche, M. Fuest a averti que “si cela débouche sur une nouvelle guerre commerciale, l’Allemagne risque une récession en 2026”, évoquant des conséquences importantes pour l’économie allemande, notamment en cas de riposte de l’UE par l’imposition de droits de douane sur les produits américains.

Selon lui, le relèvement des droits de douane annoncé par le président américain, qui passeraient de 15% à 25% à partir de la semaine prochaine, toucherait de plein fouet l’industrie automobile allemande, un secteur clé des exportations européennes, déjà confronté à une conjoncture difficile.

Cette annonce intervient alors que l’Allemagne a enregistré une hausse inattendue de 0,3% de son produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre 2026, malgré les effets de la guerre au Moyen-Orient et la flambée des prix de l’énergie, dans un contexte économique jugé fragile par les économistes.

L’UE et les États-Unis avaient conclu en septembre 2025 un accord commercial global, après de longues négociations, prévoyant notamment une réduction des droits de douane sur les exportations automobiles européennes vers les États-Unis, de 27,5% à 15%.

Sur le plan conjoncturel, l’économie allemande reste marquée par une trajectoire récente fragile, avec deux années consécutives de récession en 2023 (-0,3%) et 2024 (-0,2%), avant de connaître une légère reprise en 2025, avec une croissance du PIB de 0,3%, selon les données révisées de l’Office fédéral de la statistique (Destatis).