Trump annonce étudier un nouveau plan iranien, doute qu’il soit « acceptable »

Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi qu’il étudiera un nouveau plan iranien pour mettre fin au conflit, tout en disant douter que ce plan soit « acceptable » pour les Etats-Unis.

« Je vais bientôt étudier le plan que l’Iran vient de nous envoyer, mais je ne peux imaginer qu’il soit acceptable, dans la mesure où ce pays n’a pas encore payé un prix suffisamment lourd pour ce qu’il a fait subir à l’humanité et au monde au cours des 47 dernières années », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.

Vendredi, le président américain s’est dit « insatisfait » d’une proposition iranienne transmise la veille pour relancer les négociations, affirmant que les dirigeants iraniens sont « divisés » et incapables de s’entendre sur une stratégie de sortie du conflit.

Evoquant la possibilité d’une reprise des combats, suspendus depuis le cessez-le-feu du 8 avril, il a dit préférer une solution négociée.

Mercredi, le président américain a exhorté les autorités iraniennes à accélérer la conclusion d’un accord avec les Etats-Unis en vue de mettre fin au conflit, alors que les discussions entre Washington et Téhéran peinent à progresser depuis plusieurs jours.

M. Trump avait annulé, le weekend dernier, le déplacement de ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui était prévu à Islamabad en vue de nouvelles négociations avec l’Iran. Il avait évoqué « une confusion et des luttes intestines considérables » au sein de la « direction » iranienne, estimant que « personne ne sait qui est aux commandes, pas même eux ».