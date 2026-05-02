Les acteurs et scénarios générés par IA ne seront pas éligibles aux Oscars

L’Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS) a annoncé vendredi que les acteurs et les scénarios créés par intelligence artificielle (IA) ne seront pas admissibles aux Oscars. Cette décision fait partie d’une nouvelle série de règles établies par l’institution.

Dans un communiqué, l’Académie a précisé que “dans les catégories réservées aux acteurs, seuls les rôles crédités au générique officiel du film et dont il peut être prouvé qu’ils ont été interprétés par des êtres humains avec leur consentement seront considérés comme éligibles”. De plus, elle a souligné que “les scénarios doivent être écrits par des humains pour être éligibles”.

Cette annonce intervient peu après qu’une version générée par IA de l’acteur Val Kilmer ait été présentée à un public d’exploitants de salles de cinéma, un an après son décès. Dans la bande-annonce du film d’action “As Deep as the Grave”, la star de “Top Gun” et “The Doors” apparaît rajeunie et prononce la phrase : “N’aie pas peur des morts et n’aie pas peur de moi.” Ce projet a été réalisé avec le consentement de la famille de Kilmer, qui a permis l’utilisation d’archives vidéo pour recréer l’acteur à différents moments de sa vie.

Le débat autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle à Hollywood reste délicat. En effet, cette question a été au cœur des grèves de 2023 qui ont perturbé l’industrie cinématographique américaine, les acteurs et scénaristes exprimant des inquiétudes quant à la menace que cette technologie pourrait représenter pour leurs professions sans un cadre réglementaire approprié.