Bryan Adams en concert pour la première fois au Maroc, le 7 mai à Casablanca

L’icône mondiale du rock, Bryan Adams, se produira pour la première fois au Maroc le 7 mai prochain, à la Salle couverte du Complexe Mohammed V à Casablanca, dans le cadre de sa tournée internationale “Bare Bones”.

Organisé par NuCoast en partenariat avec Global Entertainment et NRJ Maroc, ce concert sera l’occasion de redécouvrir les plus grands tubes de l’artiste dans une configuration épurée, conçue pour favoriser l’émotion et la proximité avec le public. Selon un communiqué des organisateurs, la tournée “Bare Bones” vise à révéler la puissance brute et l’émotion à l’état pur, en proposant un format acoustique et intimiste.

Hakim Chagraoui, PDG de Global Entertainment, a déclaré : “Amener Bryan Adams au Maroc était un rêve depuis des années. Avec la tournée Bare Bones, nous avons trouvé le format parfait à travers un concert épuré, puissant, presque en apesanteur, qui colle à l’ADN de la Salle couverte du Complexe Mohammed V.”

Il a également ajouté que “la configuration de 3.000 places seulement signifie que chaque spectateur vivra un moment rare, presque secret, avec l’un des plus grands artistes de notre temps. C’est un privilège pour nous et un cadeau pour le public marocain.”

Avec plus de 65 millions d’albums vendus et une carrière légendaire qui s’étend sur quatre décennies, l’icône canadienne du rock a marqué des générations entières avec des hymnes planétaires tels que “Summer of ’69”, “(Everything I Do) I Do It for You”, “Have You Ever Really Loved a Woman” et “Please Forgive Me”.

Artiste aux multiples Grammy Awards et nommé aux Oscars, Bryan Adams continue de remplir les plus grandes salles du monde. La tournée “Bare Bones” est l’une de ses plus acclamées par la critique, reconnue pour sa sincérité et sa maîtrise musicale.