Aéroport Marrakech-Menara : Plus d’un million de passagers accueillis à fin avril

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L’aéroport international Marrakech-Menara a enregistré un trafic de 1.016.169 passagers à fin avril dernier, en hausse de 8,42% par rapport à la même période de 2025, selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA).

Cette plateforme aéroportuaire avait accueilli 937.260 voyageurs à fin avril 2025, précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial.

La ventilation du trafic aérien des passagers entre vols nationaux et internationaux fait ressortir que l’aéroport Marrakech-Menara a accueilli 961.408 passagers sur les vols internationaux, contre 891.740 une année auparavant, soit une progression de 7,81%.

Le trafic national a, quant à lui, atteint 54.761 voyageurs, contre 45.520 à fin avril 2025, enregistrant ainsi une hausse de 20,30%.

Au cumul des quatre premiers mois de l’année 2026, l’aéroport Marrakech-Menara a accueilli 3.803.669 passagers, contre 3.432.643 durant la même période de 2025, soit une progression de 10,81%.

S’agissant du TOP 5 des routes aériennes internationales au titre du mois d’avril 2026, la ligne Marrakech-Paris Orly arrive en tête avec 78.229 passagers, suivie de Mohammed V-Paris Orly (73.481 voyageurs), Marrakech-Paris CDG (60.667 passagers), Mohammed V-Paris CDG (52.158 voyageurs) et Marrakech-Londres Gatwick (48.233 voyageurs).

Cette performance confirme le dynamisme de la plateforme aéroportuaire de Marrakech-Menara, l’une des principales portes d’entrée touristiques du Royaume.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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