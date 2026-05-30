C24/Sahara : Antigua-et-Barbuda réaffirme son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

Dans ce cadre, l’intervenante a mis en avant la dynamique internationale croissante en faveur du plan marocain d’autonomie, traduisant, selon elle, une reconnaissance accrue de l’approche pragmatique et tournée vers l’avenir portée par le Royaume pour résoudre ce différend régional de longue date.

La diplomate a, par ailleurs, réaffirmé le soutien de son pays au processus politique mené sous l’égide exclusive des Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique « juste, réaliste, pragmatique et durable » à ce conflit artificiel, en réitérant par la même l’attachement d’Antigua-et-Barbuda aux principes de la Charte des Nations Unies, notamment le règlement pacifique des différends et le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats.

Elle a, en outre, salué les efforts continus du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, en vue de faciliter le dialogue entre les parties et de faire avancer le processus politique.

L’intervenante a, de même, exprimé le soutien de son pays au format des tables rondes réunissant le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, soulignant qu’une solution négociée ne peut émerger qu’à travers un engagement continu, dans un esprit de réalisme et de compromis, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Par ailleurs, la délégation d’Antigua-et-Barbuda a mis en avant les investissements et projets de développement socio-économique réalisés dans les provinces du Sud dans le cadre du Nouveau modèle de développement lancé en 2015, soulignant leur impact positif sur les infrastructures, les énergies renouvelables, l’emploi et les indicateurs de développement humain.

Elle a, en outre, salué la coopération continue du Maroc avec la MINURSO et appelé l’ensemble des parties à respecter le cessez-le-feu et à éviter toute escalade susceptible de compromettre la stabilité régionale, notamment dans le contexte sécuritaire du Sahel.

Antigua-et-Barbuda a enfin appelé toutes les parties à poursuivre leur engagement constructif sous les auspices exclusives des Nations Unies afin de parvenir à une solution politique durable favorisant la paix, la coopération et le développement durable dans la région.