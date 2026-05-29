Iran : Trump va prendre une « décision définitive » vendredi sur un possible accord avec Téhéran

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Le président Donald Trump a annoncé vendredi qu’il s’apprêtait à prendre une « décision finale » sur un possible accord avec l’Iran, après avoir exposé les principales conditions posées par Washington en vue d’un règlement du conflit avec Téhéran.

« Je vais avoir une réunion maintenant dans la salle de crise (de la Maison Blanche) pour prendre une décision finale », a écrit le président américain sur son réseau Truth social.

Dans ce contexte, Donald Trump a exigé que l’Iran « s’engage » à ne jamais se doter d’une arme nucléaire et à la réouverture du détroit d’Ormuz à la libre circulation des navires.

« L’Iran doit s’engager à ne jamais se doter d’une arme ou d’une bombe nucléaire. Le détroit d’Ormuz doit être immédiatement rouvert, sans péage, pour permettre un trafic maritime sans restriction dans les deux sens », a-t-il écrit.

Le locataire de la Maison Blanche a également affirmé que « toutes les mines sous-marines (bombes), s’il y en a, seront neutralisées », ajoutant que les Etats-Unis en avaient déjà détruit « de nombreuses » grâce à leurs dragueurs de mines sous-marins.

« L’Iran achèvera le retrait immédiat et/ou la destruction par explosion de toutes les mines restantes, qui ne seront pas nombreuses ! », a-t-il poursuivi.

« Les navires bloqués dans le détroit en raison de notre incroyable et sans précédent blocus naval, qui va désormais être levé, peuvent entamer leur retour chez eux ! », a dit M. Trump.

S’agissant du programme nucléaire iranien, le chef de l’exécutif américain a indiqué que « les matières enrichies, parfois appelées +poussière nucléaire+, enfouies profondément sous terre sous des montagnes pratiquement effondrées (…) seront déterrées par les États-Unis (…) en étroite coordination et en collaboration avec la République islamique d’Iran, ainsi qu’avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, et DÉTRUITES ».

« Aucune somme d’argent ne sera échangée, jusqu’à nouvel ordre. D’autres points, de bien moindre importance, ont été convenus », a-t-il conclu.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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