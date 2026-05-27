Mondial 2026 : Brahim Díaz exprime sa confiance en l’équipe marocaine des Lions de l’Atlas

L’international marocain Brahim Díaz a exprimé sa conviction que les Lions de l’Atlas sont en mesure de « réaliser de grandes choses » lors de la prochaine Coupe du monde. Il a souligné la qualité de jeu et l’état d’esprit qui caractérisent la sélection marocaine.

Dans un entretien accordé à DAZN, le joueur du Real Madrid a mis en lumière le potentiel du Maroc, qui dispose d’une génération talentueuse capable de rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial, poursuivant ainsi le parcours historique réalisé lors du Mondial de Qatar 2022.

« Nous pratiquons un football de rue. On joue pour prendre du plaisir, on se connecte avec ses coéquipiers, on joue en une-deux, en un contre un… Nous pouvons réaliser de grandes choses », a déclaré Brahim Díaz, illustrant l’esprit de jeu dynamique de l’équipe.

Le milieu offensif madrilène, devenu l’un des piliers des Lions de l’Atlas depuis sa décision de représenter le Maroc en 2024, a également souligné la forte cohésion qui règne au sein du groupe national.

Le Maroc a marqué l’histoire lors de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 en devenant la première sélection africaine et arabe à atteindre les demi-finales du tournoi, éliminant notamment l’Espagne et le Portugal en chemin.

Aujourd’hui, Brahim Díaz fait partie des joueurs appelés à porter les ambitions marocaines lors du prochain Mondial, où le Royaume aspire à confirmer sa place parmi les sélections les plus compétitives de la scène internationale.