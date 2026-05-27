Le Conseil de sécurité de l’ONU condamne l’attaque de drones contre la centrale nucléaire aux Émirats arabes unis

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont exprimé, ce mardi, leur condamnation ferme à l’égard de l’attaque récente de drones qui a ciblé la centrale nucléaire de Barakah, située aux Émirats arabes unis.

Dans un communiqué officiel, les Quinze ont affirmé qu’ils “condamnent dans les termes les plus fermes l’attaque flagrante de drones perpétrée contre un générateur électrique situé à l’extérieur du périmètre intérieur de la centrale nucléaire de Barakah, dans la région d’Al Dhafra”.

Les membres du Conseil ont qualifié cette action de “violation flagrante” du droit international, soulignant les “graves risques” qu’elle pose pour les vies civiles, les infrastructures et l’environnement. Ils ont exprimé leur “profonde” préoccupation face à cette “dangereuse escalade” et ont appelé à la cessation immédiate et permanente de toutes les attaques visant les civils et les infrastructures civiles aux Émirats arabes unis, en particulier celles qui menacent les installations nucléaires pacifiques.

Dans ce cadre, le Conseil a exhorté les États à respecter les normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de garanties nucléaires, tout en s’abstenant de toute action qui pourrait compromettre la sécurité nucléaire. Enfin, les membres du Conseil ont réaffirmé leur détermination à favoriser la paix et la stabilité au Moyen-Orient, tout en renouvelant leur soutien indéfectible à l’intégrité territoriale et à la souveraineté des Émirats arabes unis, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.