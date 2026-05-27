Mohamed El-Amine Souef nommé représentant spécial des Nations Unies pour l’Afrique centrale

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a officialisé, ce mardi, la nomination de Mohamed El-Amine Souef, originaire des Comores, au poste de représentant spécial pour l’Afrique centrale.

Cette nomination intervient en succession d’Abdou Abarry, du Niger. M. Souef assumera également la direction du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), selon un communiqué émis par l’organisation multilatérale.

Fort de 35 ans d’expérience dans les domaines de la diplomatie, des affaires étrangères et du maintien de la paix, M. Souef a, depuis mars 2025, été chef de cabinet de la Commission de l’Union africaine (UA). Son parcours professionnel est riche, ayant précédemment exercé les fonctions de représentant spécial du président de l’UA pour la Somalie. Il a également contribué aux efforts de paix en tant que membre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et de l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD).

En outre, M. Souef a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de son pays, ainsi que celui de représentant permanent des Comores auprès de l’ONU.