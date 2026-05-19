Les pays du G7 s’engagent à appuyer la mobilisation des ressources intérieures dans les pays partenaires

La réunion a permis l’adoption d’une Déclaration conjointe sur « le renforcement de la mobilisation des ressources intérieures publiques et la gestion des finances publiques », visant à rendre l’assistance technique bilatérale et multilatérale plus cohérente et mieux alignée sur les besoins des pays partenaires.

« Nous, ministres du Développement et ministres des Finances du G7, déclarons que la mobilisation des ressources intérieures est un impératif commun, en reconnaissant qu’il s’agit de la source de financement la plus efficace et la plus fiable pour répondre aux besoins en matière développement », soulignent-ils dans la déclaration.

Les ministres s’accordent sur cinq lignes directrices « opérationnelles », à savoir l’impératif de renforcer la robustesse globale des finances publiques, l’importance d’adopter une approche impliquant l’ensemble du gouvernement afin de garantir l’appropriation nationale des réformes, la nécessité d’adapter le rythme des programmes de réformes en prenant en compte les capacités locales, la nécessité d’un suivi-évaluation fondé sur des données fiables pour le succès des réformes, et la nécessité d’une coordination efficace des actions et de l’échange d’informations entre partenaires sur le terrain.

Les membres du G7 s’engagent à soutenir ces principes et à accompagner les initiatives portées par les pays bénéficiaires.

Les travaux relatifs à la déclaration se sont appuyés sur l’expertise de la Banque mondiale et du Fonds monétaires international (FMI), ainsi que sur des consultations externes menées auprès d’experts d’organisations régionales, du monde académique, de think tank et de la société civile.

Ces consultations ont notamment été conduites en marge de la conférence sur la fiscalité et le développement de la « Platform for Collaboration on Tax », qui s’est tenue à Tokyo les 2-3 mars dernier.

Dans le cadre de la présidence française du G7, la mobilisation des ressources intérieures publiques (MRIP), c’est à dire la capacité des États à collecter et utiliser des recettes fiscales, est présentée comme une priorité commune aux filières Développement et Finance. Levier de souveraineté budgétaire et de stabilité macroéconomique, elle renforce aussi le contrat social entre gouvernements et citoyens, précise-t-on auprès de Bercy.

Depuis le début de la présidence française, les membres de la filière Finances du G7 se sont réunis à plusieurs reprises aux niveaux ministériel et technique, dans la perspective du sommet d’Évian devant réunir en juin les dirigeants des 7 pays parmi les plus industrialisés au monde pour travailler ensemble sur les grands défis actuels, en particulier les déséquilibres mondiaux, notamment macroéconomiques.

Outre la France, le G7 rassemble le Canada, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume‑Uni et les États‑Unis, aux côtés de l’Union européenne.