RDC : l’ONU s’inquiète de la propagation d’Ebola sur fond de violence et de manque de financement

L’ONU et ses partenaires humanitaires avertissent que l’insécurité, les mouvements de population et les déplacements « compliquent considérablement la surveillance, la recherche des contacts et les efforts d’intervention, dans un contexte de violence, d’insécurité alimentaire et de besoins humanitaires aigus », a indiqué le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, lors d’un briefing à New York.

Ces contraintes interviennent alors que le Plan de réponse humanitaire et d’évaluation des besoins pour la RDC, estimé à 1,4 milliard de dollars, “n’est actuellement financé qu’à hauteur de 34%, avec 478 millions de dollars reçus”, a-t-il déploré.

D’après l’ONU, près de 10 millions de personnes dans les provinces orientales de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont confrontées à des niveaux critiques de faim, mettant à rude épreuve des systèmes de santé déjà fragiles, alors que seulement 30% du financement sanitaire requis a été mobilisé.

Alors que l’ONU et ses partenaires soutiennent la riposte contre Ebola menée par le gouvernement, l’Organisation multilatérale appelle la communauté internationale à “intensifier d’urgence son soutien”, tant à la lutte contre Ebola qu’à la réponse humanitaire au sens large en RDC, avertissant qu’un manque d’action immédiate risque de “compromettre les acquis humanitaires essentiels”.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, dimanche, l’épidémie d’Ebola en RDC et en Ouganda une urgence de santé publique de portée internationale. Selon les autorités locales, l’épidémie implique la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n’existe actuellement ni vaccin approuvé ni traitement spécifique.