Les États-Unis ont annoncé lundi une suspension temporaire des sanctions imposées sur le pétrole russe entreposé en mer, une décision visant à alléger la pression sur le marché des hydrocarbures en raison du blocage du détroit d’Ormuz.

Cette exemption, valable pour une durée de 30 jours, a été décrite par le Secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, comme un moyen d’assurer l’accès à ce pétrole pour les pays les plus vulnérables sur le plan énergétique. Sur la plateforme X, M. Bessent a déclaré que cette licence générale contribuerait à stabiliser le marché du brut tout en garantissant que le pétrole atteigne ceux qui en ont le plus besoin.

Il a également souligné que cette décision empêcherait une trop grande quantité de ce pétrole d’être stockée par la Chine à des prix réduits, préservant ainsi les intérêts des pays nécessitant un approvisionnement énergétique.

Cette mesure n’est pas une première, puisque le gouvernement américain avait déjà instauré une dérogation similaire en mars dernier, dans le but de faire face à l’augmentation des prix des hydrocarbures consécutive à la guerre au Moyen-Orient. À cette occasion, des millions de barils de pétrole avaient été mis à disposition pour renforcer l’offre mondiale et alléger les tensions sur l’approvisionnement.

Depuis le début de l’offensive militaire des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, les exportations d’hydrocarbures en provenance du Golfe ont subi des perturbations significatives, exacerbées par des attaques sur des infrastructures énergétiques et des voies maritimes stratégiques.

Les problèmes rencontrés dans le détroit d’Ormuz, par où transite plus de 20 % du pétrole et du gaz mondiaux, ont fortement contribué à la hausse des prix des hydrocarbures ces deux derniers mois.

En réponse à cette crise, l’administration américaine déploie plusieurs mesures pour faciliter l’approvisionnement énergétique, incluant l’assouplissement de certaines réglementations et un examen ciblé des sanctions en vigueur contre des pays producteurs.