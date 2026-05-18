Le président d’Interpol souligne le renforcement de l’institution policière marocaine sous l’impulsion du Roi Mohammed V

Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc a décidé d’investir de manière durable dans le développement de son institution policière, en améliorant ses capacités opérationnelles, sa formation, sa technologie et les conditions de travail de ses agents, a déclaré, dimanche à Rabat, le président d’Interpol, Lucas Philippe.

“Le rayonnement d’une institution policière se mesure à différents niveaux. Il débute à l’intérieur, avec la fierté de ceux qui la servent. Il se propage vers les citoyens, à travers la confiance qu’elle inspire, et s’étend au-delà des frontières, par la crédibilité qu’elle affiche sur la scène internationale”, a souligné M. Philippe lors de l’ouverture des Journées Portes Ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Il a noté que la DGSN, en plus de renforcer ses capacités opérationnelles et technologiques, s’engage dans une transformation profonde de la relation entre la police et les citoyens, en saluant “l’amélioration de l’accueil, la réactivité accrue, la continuité du service, ainsi que la culture de la performance et de l’impact”. Cette transformation repose sur la confiance et l’humain à chaque niveau.

M. Philippe a ajouté que le nouveau siège de la DGSN symbolise cette ambition. “Ses dirigeants l’incarnent. La sécurité nécessite des moyens, une vision, et une reconnaissance à la hauteur des missions confiées à ceux qui la garantissent”, a-t-il précisé, affirmant que cela constitue “une véritable marque de confiance envers la mission et le professionnalisme” de la police.

“C’est précisément l’ADN d’Interpol”, a-t-il remarqué, soulignant que l’organisation rayonne depuis plus d’un siècle grâce à “la puissance fédératrice unique de la sécurité”.

Le président d’Interpol a également exprimé son accord avec la DGSN sur le fait que le rayonnement d’une institution passe par les conditions concrètes de travail des policiers au quotidien. Il a précisé que le siège d’Interpol à Lyon fait l’objet d’un important projet d’extension pour répondre à cette ambition.

Il a conclu en affirmant que le sens d’appartenance doit se cultiver à la fois au niveau national et au-delà des frontières, avec pour objectif ambitieux de créer une véritable communauté policière mondiale, regroupant les 25 millions de policiers des 196 pays membres, unis autour d’une mission commune : protéger et établir des liens de confiance et de fierté collective.

En soulignant que la stabilité, l’attractivité ou la confiance ne peuvent exister sans sécurité, et qu’il n’y a pas de sécurité sans institutions policières fortes et reconnues, il a noté que “le Maroc l’a compris, comme vous le démontrez aujourd’hui”.

Le président d’Interpol a tenu à adresser ses plus sincères félicitations aux femmes et aux hommes de la DGSN à l’occasion de son anniversaire, ainsi que ses vœux de réussite pour cette nouvelle étape importante de l’histoire de la Direction Générale de la Sûreté Nationale.