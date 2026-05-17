Népal : Kami Rita Sherpa et Lhakpa Sherpa établissent de nouveaux records au sommet de l’Everest

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Le célèbre grimpeur népalais, Kami Rita Sherpa, surnommé l’“Homme de l’Everest”, a atteint le sommet du mont Everest pour la 32e fois dimanche, établissant ainsi un nouveau record. Parallèlement, Lhakpa Sherpa a battu son propre record en grimpant au sommet pour la 11e fois.

À 56 ans, Kami Rita Sherpa a réalisé sa première ascension de l’Everest, culminant à 8 849 mètres, en 1994, alors qu’il était engagé dans une expédition commerciale. Depuis lors, il a gravé l’Everest presque chaque année en guidant divers clients.

De son côté, Lhakpa Sherpa, 52 ans, surnommée la “reine de la montagne”, a réussi sa première ascension en 2000, devenant ainsi la première femme népalaise à atteindre et descendre du plus haut sommet du monde.

Himal Gautam, porte-parole du ministère népalais du Tourisme, a souligné que “battre des records grâce à une compétition saine sur l’Everest contribuera à rendre l’alpinisme plus sûr, plus digne et mieux géré”.

Cette saison, le Népal a délivré un nombre sans précédent de 492 permis d’ascension pour l’Everest. Une véritable ville de tentes a été installée au pied de la montagne pour accueillir les alpinistes et le personnel de soutien, témoignant de l’engouement croissant pour l’ascension de ce géant de l’Himalaya.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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