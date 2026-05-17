Népal : Kami Rita Sherpa et Lhakpa Sherpa établissent de nouveaux records au sommet de l’Everest

Le célèbre grimpeur népalais, Kami Rita Sherpa, surnommé l’“Homme de l’Everest”, a atteint le sommet du mont Everest pour la 32e fois dimanche, établissant ainsi un nouveau record. Parallèlement, Lhakpa Sherpa a battu son propre record en grimpant au sommet pour la 11e fois.

À 56 ans, Kami Rita Sherpa a réalisé sa première ascension de l’Everest, culminant à 8 849 mètres, en 1994, alors qu’il était engagé dans une expédition commerciale. Depuis lors, il a gravé l’Everest presque chaque année en guidant divers clients.

De son côté, Lhakpa Sherpa, 52 ans, surnommée la “reine de la montagne”, a réussi sa première ascension en 2000, devenant ainsi la première femme népalaise à atteindre et descendre du plus haut sommet du monde.

Himal Gautam, porte-parole du ministère népalais du Tourisme, a souligné que “battre des records grâce à une compétition saine sur l’Everest contribuera à rendre l’alpinisme plus sûr, plus digne et mieux géré”.

Cette saison, le Népal a délivré un nombre sans précédent de 492 permis d’ascension pour l’Everest. Une véritable ville de tentes a été installée au pied de la montagne pour accueillir les alpinistes et le personnel de soutien, témoignant de l’engouement croissant pour l’ascension de ce géant de l’Himalaya.