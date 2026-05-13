Aide directe au logement au Maroc : Plus de 101.000 bénéficiaires au 7 mai courant (Benbrahim)

En réponse à une question orale sur la « politique d’aide au logement », M. Benbrahim a affirmé que le programme a enregistré 263.000 demandes, déposées par 214.000 citoyens, tandis que le nombre de personnes éligibles s’est élevé à 193.000, soulignant que 60% des bénéficiaires appartiennent à la classe moyenne.

Les femmes représentent 47% des bénéficiaires, tandis que la proportion de jeunes de moins de 40 ans s’élève à 52%, a ajouté le Secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat, précisant que les Marocains résidant à l’étranger constituent 24% de l’ensemble des bénéficiaires.

Le Secrétaire d’État a également noté que ce programme, qui remplace le système d’aide au logement social destiné aux promoteurs immobiliers, repose sur l’octroi d’une aide directe aux citoyens, leur permettant de choisir librement le logement qui leur convient.

Le programme s’appuie sur une plateforme numérique permettant aux citoyens de vérifier leur éligibilité à l’aide de leur numéro de carte nationale et d’obtenir un document attestant de leur statut de bénéficiaires en moins d’une semaine, a-t-il indiqué, assurant que les autres démarches, y compris le traitement des promesses de vente, sont effectuées dans des délais précis, consacrant la transparence qui caractérise les procédures du programme.

S’agissant de l’impact économique du programme, il a expliqué que le nombre de logements subventionnés par l’État a augmenté de 6,7%, passant de 93.000 à 99.000 unités en 2025, précisant que la valeur totale des logements acquis dans le cadre du programme a dépassé les 41 milliards de dirhams (MMDH).

La contribution de l’État s’est élevée à près de 8 MMDH, soit environ 20% de la valeur totale, a-t-il fait savoir, notant que le programme contribuera, aux côtés des programmes antérieurs de logement social, dans le cadre du plan quinquennal, à l’éradication des bidonvilles en recourant au mécanisme d’aide au logement.