Le Sommet « Africa Forward », l’occasion pour le Maroc de présenter sa vision pour la promotion de l’investissement en Afrique

La participation du Maroc au sommet « Africa Forward » a permis au Royaume de présenter sa vision pour la promotion de l’investissement en Afrique, a affirmé le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch qui a représenté le Roi Mohammed VI à ce sommet, tenu mardi à Nairobi.

Dans une déclaration à la presse, M. Akhannouch s’est félicité de la participation marocaine distinguée à ce sommet, conformément aux hautes instructions royales, notant que cette rencontre a été aussi l’occasion d’exposer l’expérience marocaine dans les domaines de l’investissement et de la logistique.

Il a dans ce sens cité la charte d’investissement et le port Tanger Med, soutenant que la confiance demeure le socle de l’investissement.

M. Akhannouch a par ailleurs relevé que le sommet a été aussi l’occasion de mettre en avant les réformes de grande envergure initiées par le Royaume dans le domaine de la santé.

Il a sur un autre registre fait savoir que les hommes d’affaires marocains ont saisi l’opportunité offerte par ce sommet en vue de nouer des contacts avec des centaines d’opérateurs africains européens et français et de débattre des perspectives d’investissement dans le continent.

M. Akhannouch, qui a également représenté le Roi au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, a indiqué que ce sommet a été l’occasion de débattre de la gouvernance et des grands projets, outre la recherche des mécanismes de financement de cette initiative.

Il a aussi estimé que le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo peut servir de modèle de gestion de la problématique climatique en Afrique.

Co-organisé par le Kenya et la France, ce sommet a réuni le président kényan, William Ruto et son homologue français, Emmanuel Macron, ainsi que plusieurs chefs d’État et de gouvernement africains, autour des perspectives de renforcement des partenariats entre la France et les pays africains.

Premier sommet de ce type à être accueilli et co-présidé avec un pays anglophone, “Africa Forward” ambitionne de promouvoir des partenariats Afrique-France à la fois “robustes et équilibrés”, fondés sur des complémentarités économiques réelles et orientés vers le service des populations.

Le sommet a mis en avant la diversité des acteurs prenant part aux échanges, notamment les États, les entreprises, les jeunes, les artistes, les sociétés civiles et les diasporas, avec pour objectif d’accélérer les investissements croisés et de construire des solutions concrètes aux défis communs.

M. Akhannouch avait également pris part au Forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect”, organisé la veille, et qui a été marqué par une forte participation de la délégation marocaine dans les différents ateliers, panels et rencontres réunissant des dirigeants de grandes entreprises africaines et françaises avec pour objectif de favoriser les partenariats économiques et les opportunités d’investissement.