Covid-19 : pourquoi le Maroc a raison de ne pas baisser la garde

Là-dessus, c’est la responsabilité des autorités locales et des représentants du ministère de la Santé qui est engagée. Un scandale dont se serait bien passé le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit qui a annoncé samedi l’ouverture d’une enquête avec une commission composée des ministères du Travail, de l’Agriculture et de la Santé.

Il n’est pas question, nous assure une source proche de son département de “laisser passer cela sans que les responsabilités ne soient établies et les responsables identifiés et sanctionnés ». C’est une mise en garde claire que les autorités entendent signifier aussi bien aux chefs d’entreprises qu’aux autorités en charge.

La négligence ou l’irresponsabilité de quelques-uns ne sauraient réduire à néant les sacrifices consentis par la Nation et les Marocains, lesquels ont enduré l’un des plus longs confinements dans la lutte contre la pandémie depuis la mi-mars.

Ce d’autant plus qu’il a fallu réagir vite à Lalla Mimouna pour réaliser les tests de dépistages sur plusieurs centaines de personnes, fermer les unités de productions, durcir les mesures de confinement sanitaire dans toutes les communes de la province de Kenitra, mettre en place dans l’urgence un hôpital de campagne à Sidi Yahya El Gharb pour recevoir les cas enregistrés dans ce foyer et faire face à la colère des populations concernées dont les vidéos ont largement été partagées ces trois derniers jours sur les réseaux sociaux.

Un travail titanesque et ingrat qui a mobilisé des moyens humains et matériels qui auraient pu être déployés ailleurs, alors que le pays s’apprête à passer à une vitesse supérieure dans sa stratégie de déconfinement progressif.

Cet épisode de Lalla Mimouna vient rappeler l’importance du respect le plus strict des mesures sanitaires et les jours à venir seront déterminants dans la manière dont les Marocains aborderont le déconfinement. Le masque reste obligatoire et les mesures de distanciation sociale et d’hygiène sont capitales pour la réussite de cette étape, à la lumière de la résurgence du virus dans le monde.

L’OMS tire la sonnette d’alarme

« Alors qu’il a fallu 3 mois pour dépasser la barre du premier million, il a fallu à peine 8 jours pour le dernier million enregistré» , s’inquiète Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Directeur Général de l’organisation onusienne qui craint un regain de la pandémie avec un seuil de 10 millions de cas qui devrait être atteint la semaine prochaine, sachant que l’Amérique du Sud, devenue l’épicentre de la pandémie n’a pas encore atteint son pic.

Jusque-là plutôt épargné, le Portugal enregistre 9 000 cas en moins d’un mois essentiellement dans la région de Lisbonne. Les autorités y ont décidé de procéder à la fermeture des cafés et des commerces à 20H et certaines mesures de confinement vont être rétablies avec une loi qui permettra aux forces de sécurité d’accentuer leur présence dans les rues et « d’augmenter les amendes pour ceux qui participent ou organisent des évènements non autorisés », a annoncé le premier ministre portugais, ajoutant que les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits.

Déconfinement , reconfinement et inquiétudes

Le plus grand abattoir d’Europe situé en Allemagne a vu la découverte d’un nouveau foyer de contamination et 1500 des employés qui ont été testés sont infectés à la Covid-19. Un nouveau reconfinement à été décrété et touchera 360 000 habitants, tandis que dans le centre du pays des mesures radicales ont vu tout un quartier isolé derrière des grilles, sous haute surveillance de la police, après la découverte d’une centaine de cas . En Corée du Sud, un rebond est observé avec l’apparition de plus de cinquante nouveaux cas par jour alors que l’on pensait la situation sous contrôle grâce à la généralisation des tests et le traçage des malades.

Aux Etats Unis, le sud du pays connait une accélération des contaminations tandis que la Chine, berceau de la pandémie, a lancé une vaste campagne de tests pour tenter d’enrayer un nouveau foyer détecté à Pékin, relativement épargné jusqu’ici par le virus.

En France, les craintes de voir réapparaître le virus à grande échelle sont réelles et des départements, comme la Meurthe et Moselle qui a vu tripler le nombre de cas la semaine dernière, sont attentivement observés par les autorités sanitaires qui s’inquiètent du manque de respect des mesures de distanciation sociale. Elles ont été observées un peu partout dans l’hexagone, notamment lors de la fête de la musique.

Redoubler de vigilance

Le Maroc non plus n’es pas à l’abri d’un risque de relâchement mais à considérer le ton de la fermeté utilisé par le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit, tout manquement mènera à un retour immédiat à des restrictions sanitaires drastiques dans toute région qui verra l’apparition d’un foyer épidémiologique comme celui de Lalla Mimouna.

Si le Maroc a prolongé le confinement et l’état d’urgence sanitaire, repoussé l’échéance pour commencer le rapatriement de ses ressortissants restés coincés à l’étranger, renoncer à organiser l’opération Marhaba destinée à encadrer le retour massif des Marocains établis à l’étranger et qu’il n’a pas encore rendu public de date précise pour l’ouverture de son espace aérien international, c’est bien dans l’objectif d’éviter tout effet rebond. Il compromettrait les acquis sanitaires de ces trois derniers mois et un retour à la normale qui soit pérenne.

Des décisions douloureuses aussi bien humainement que sur le plan économique ont été prises par le Royaume chérifien. Le déroulement du déconfinement nous indiquera dans les dix prochains jours si la stratégie du Maroc a été la bonne.