Le Pape François regagne le Vatican après plusieurs semaines d’hospitalisation à Rome

Le Pape François est rentré dimanche au Vatican après plusieurs semaines d’hospitalisation, pour une double pneumonie, à l’hôpital Gemelli de Rome.

Le souverain pontife de 88 ans a fait une brève apparition publique en fauteuil roulant, la première depuis le 14 février dernier.

Les médecins, qui ont annoncé sa sortie lors d’une conférence de presse samedi soir, ont indiqué que le Pape a besoin d' »au moins deux mois » de repos et de convalescence, indique un communiqué du Vatican.

Le Pape François continuera de prendre des médicaments par voie orale, bien que la pneumonie ait été traitée avec succès, pendant un certain temps pour traiter l’infection fongique de ses poumons et poursuivra sa rééducation respiratoire et physique, précise-t-on.