Eliminatoires Mondial-2026 (Gr. E) : le Maroc bat le Niger (2-1) et consolide sa place en tête

Grâce à un mental d’acier, la sélection marocaine de football a réussi à renverser la vapeur face à une coriace équipe du Niger (2-1), vendredi soir au stade d’Honneur d’Oujda, lors de la 5è journée des éliminatoires africaines du Mondial-2026, confortant ainsi sa place en tête du groupe E.

À la faveur de ce succès, le quatrième en autant de rencontres, l’équipe du Maroc consolide sa place en tête de son groupe avec 12 points, devant le Niger et la Tanzanie, deuxièmes avec six points chacun. La Zambie occupe la 4è place avec 3 points. L’équipe du Maroc accueillait son homologue du Niger à Oujda en raison de la non-homologation de tous les stades nigériens. Les Lions de l’Atlas espéraient l’emporter face à un sérieux concurrent afin de mettre un pied dans le prochain Mondial. Pour cette rencontre, où le sélectionneur national, Walid Regragui, a opté pour son Onze type, à l’exception de l’entrée en jeu de Jawad El Yamiq en défense, le rouleau compresseur marocain a été certes gêné, mais pas stoppé. Les Lions de l’Atlas n’ont plus perdu depuis le 30 janvier 2024, après une défaite en 8e de finale de la CAN (0-2) contre l’Afrique du Sud.

Dès l’entame de la partie, la sélection marocaine a pris les choses en main dans la tentative d’ouvrir tôt le score et camper dans la zone des « Menas ». Cependant, l’équipe du Niger, bien organisée et qui jouait sur ses propres moyens, a été déterminée à vendre chère sa peau.

Comme prévu, le Niger, emmené par le coach Badou Zaki, a vite montré ses intentions : jouer la défensive afin de sortir indemne de ce déplacement à haut risque. Baddou Zaki avait déjà averti les nationaux avant cette rencontre: « Nous ne sommes pas venus ici en touristes et souhaitons décrocher un résultat positif. Mais, les Marocains sont favoris dans cette poule ».

« Il y a des difficultés, mais il y a d’énormes efforts pour que la sélection du Niger fasse un pas vers l’avant », a-t-il ajouté dans des déclarations à la presse. Après les quinze premières minutes, les Nigériens, qui n’ont jamais disputé une phase finale du Mondial, ont commencé à gagner en confiance profitant, tantôt du manque de concentration des nationaux, tantôt de la précipitation des attaquants marocains.

Après une première alerte sérieuse signée Nayef Aguerd, qui après un tir puissant des 30 mètres a failli mettre ses coéquipiers devant avant que la balle ne butte sur le montant gauche du portier nigérien (15è), les hommes de Walid Regragui n’ont pas inquiété sérieusement le portier nigérien.

Même les têtes de Youssef En-Nesyri ont été incapables de déchiffrer une défense nigérienne bien en place (40è). Au retour des vestiaires, les Nigériens sont parvenus à ouvrir la marque à la surprise générale par le biais de Youssouf Oumarou (47è), qui a profité d’un mauvais positionnement de la défense marocaine suite à un coup franc joué malicieusement.

Après cette ouverture du score inattendue, Regragui a vite effectué quelques réglages, avec l’entrée en jeu de Abdessamad Ezzalzouli, Ismael Saibari et Bilal El Khannous, à la place de Eliesse Ben Seghir, Azzeddine Ounahi et Sofiane Rahimi (56è). Piqués dans leur orgueil, les nationaux ont enchainé les attaques en vue de recoller au score. Leurs efforts ont été vite récompensés : suite à un centre en pleine surface de réparation de Brahim Diaz, la balle, déviée dans un premier temps par Youssef En-Nesyri, trouve un Saibari en forme qui égalise pour la sélection marocaine (59è).

Cette égalisation a brouillé les cartes de la sélection nigérienne qui ne savait à quel Saint se vouer face aux multiples actions offensives des Marocains, dont le style de jeu a diamétralement changé après l’entrée du trio Saibari, Ezzalzouli et El Khannous. L’entrée en jeu de l’avant-centre de la formation écossaise de Rangers, Hamza Igamane à la place d’En-Nesyri, qui a failli inscrire le but de la victoire de l’équipe nationale à la 81è minute après s’être trouvé face-à-face avec le gardien nigérien, n’a pas changé grand-chose.

Dans les arrêts de jeu, Bilal El Khannous offre les trois précieux points au Maroc de la tête suite à un centre de Noussair Mazraoui (90+1è). Le parcours des Lions de l’Atlas en éliminatoires du Mondial est, sans aucun doute, un long fleuve tranquille, avec quatre victoires désormais en autant de rencontres. Reste à confirmer lors de leur prochaine sortie, mardi prochain à Oujda face à la Tanzanie.