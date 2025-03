Le Maroc, pays pionnier dans les domaines des énergies renouvelables (Climat Impulse)

Le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est un pionnier dans le domaine des énergies renouvelables, a indiqué, lundi à Toulouse, Bertrand Piccard, président de « Climate Impulse » qui vise à faire un tour du monde sans escale en avion à hydrogène.

« Le Royaume, sous le leadership du Souverain, s’est fixé un objectif ambitieux d’atteindre 52% d’énergies renouvelables dans son mix énergétique d’ici 2030 », a souligné M. Piccard dans une déclaration à la MAP, en marge de la 3ème édition du Sommet Airbus (24-25 mars), mettant en exergue les progrès notables du Maroc dans le développement des projets solaires et éoliens.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, s’est fixé un nouvel objectif pour son écosystème énergétique, avec l’hydrogène vert, notant que l’OCP est bien positionné dans le secteur.

« L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Groupe OCP, leader mondial des engrais phosphatés et investisseur majeur dans le développement de l’hydrogène vert, ont rejoint les principaux partenaires du projet ‘Climate Impulse’, qui devrait aboutir en 2028 à un tour du monde sans escale et sans émissions, à bord d’un avion à hydrogène vert », a rappelé M. Piccard, qualifiant cette collaboration d' »extraordinaire ».

Selon lui, l’UM6P sera la porte d’entrée vers l’Afrique pour l’éducation, la technologie et de nouvelles perspectives pour les générations futures.

« Je suis arrivé à Rabat avec mon avion solaire en juin 2012 et j’ai vraiment hâte de revenir avec Climate Impulse au Maroc », a dit M. Piccard.

Le développement de l’avion a commencé en 2022, incluant des recherches, des études de faisabilité et de conception avec le soutien de grands noms de l’industrie.

Depuis 2024 et l’arrivée de Syensqo comme premier partenaire principal, le développement et la construction de l’avion se poursuivent, au sein de l’entreprise 49SUD qui est dirigée par Raphaël Dinelli, ingénieur et co-pilote de Climate Impulse aux côtés du M. Piccard.

La contribution de l’UM6P et du groupe OCP à ce projet, aux côtés de Syensqo, traduit leur engagement envers la décarbonation et reflète leur détermination à jouer un rôle actif dans l’avancement de l’objectif de développement durable de l’ONU n°13 relatif à la lutte contre les changements climatiques, ainsi que leur volonté de soutenir des initiatives globales pour un avenir durable.

Cette collaboration vise à mettre en avant le potentiel du Maroc en tant que leader émergent dans le domaine de l’hydrogène vert, et à démontrer son rôle majeur dans le développement de solutions durables et novatrices, à l’échelle internationale.

