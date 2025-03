« Le Pouvoir de la Diplomatie Religieuse » du Maroc en Afrique (El Confidencial)

Le journal espagnol « El Confidencial » a mis en lumière, vendredi, le rôle que joue le Maroc en faveur de la diffusion d’un Islam modéré et de juste milieu au service de la paix et de la sécurité en Afrique.

Dans un article intitulé « Le Pouvoir de la Diplomatie Religieuse », le journal a souligné les efforts du Maroc pour structurer et institutionnaliser sa coopération religieuse avec les pays du continent africain, notamment à travers la formation des imams, la construction de mosquées et l’accompagnement des communautés musulmanes africaines.

Ces efforts traduisent la volonté du Maroc de consolider la sécurité spirituelle des musulmans d’Afrique, de contrer les idéologies extrémistes, et de renforcer ses liens religieux et spirituels avec nombre de pays du continent, a-t-il expliqué.

Dans ce cadre, « El Confidencial » a mis particulièrement en relief le rôle de l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams et la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains, créée en 2015, et qui est aujourd’hui active dans 48 pays du continent.

Ces institutions constituent des piliers de la « diplomatie religieuse » marocaine, visant à promouvoir un islam modéré et de tolérance conformément au rite malikite, et à renforcer la coopération religieuse entre le Maroc et le reste du continent, a-t-il soutenu.

Le journal a insisté également sur le rôle du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine (Commandeur des croyants), dans cette dynamique, précisant que le souverain a multiplié les déplacement en Afrique depuis 2014, et que ses visites dans le continent étaient souvent marquées par la rénovation ou la construction de mosquées et la distribution de milliers d’exemplaires du Saint Coran, imprimés par la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran.