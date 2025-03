La dépression profonde « JANA » génère de fortes précipitions au Maroc après une longue sécheresse

Le chef du service partenariat et communication à la Direction générale de la météorologie (DGM), Houcine Youaabed, apporte un éclairage sur ce phénomène météorologique dans un entretien à l’agence MAP.

1- Comment expliquer les fortes précipitations enregistrées récemment au Maroc ? Et quel impact peuvent-elles avoir sur les réserves hydriques et l’agriculture ?

Ces précipitations résultent d’une dépression profonde nommée « JANA », qui a d’abord touché l’Europe de l’Ouest avant d’atteindre le Maroc. Cette dépression a généré d’importantes quantités de pluie le week-end dernier, indispensables après plusieurs mois de sécheresse.

Durant ce week-end, de vastes régions du Maroc ont connu des précipitations généralisées, touchant le Nord, le Centre et l’Est du pays. Ces pluies ont été particulièrement abondantes dans le Nord du Royaume, notamment à Tanger qui a enregistré 82 mm, en raison de son exposition directe aux courants humides de l’Atlantique.

Le littoral atlantique a également bénéficié de précipitations modérées, avec 66 mm à Rabat, 58 mm à Kénitra et 42 mm à Casablanca. Ces pluies ont aussi atteint les zones intérieures et montagneuses, favorisant la recharge des nappes phréatiques. Ifrane a enregistré 65 mm, tandis que Taza a reçu 36 mm.

Le Sud et le Sud-Est du pays ont également été concernés, avec 21 mm à Agadir et 18 mm à Taroudant. En plus des pluies, des chutes de neige modérées ont été observées sur les montagnes du Rif et du Moyen Atlas, notamment 15 cm au sommet de Jbel Tidirhine, 26 cm à Zaouiat Ahansal et 25 cm à Bou Iblane.

Les récentes précipitations ont un impact significatif sur les réserves hydriques et l’agriculture au Maroc. Pour l’agriculture, les pluies sont bénéfiques, en particulier pour les cultures printanières.

Du point de vue des réserves hydriques, ces pluies sont cruciales pour reconstituer les réserves en eau du Maroc, qui ont été sévèrement affectées par plusieurs années de sécheresse. Elles contribuent à remplir les barrages et à recharger les nappes phréatiques, essentiels pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation agricole.

2- Ce phénomène va-t-il se poursuivre dans les prochains jours ?

Les prévisions météorologiques pour la semaine en cours annoncent la persistance des conditions perturbées, avec l’arrivée de nouvelles dépressions apportant des courants froids et humides du nord-ouest. Cette situation favorisera de nouvelles pluies et chutes de neige, accompagnées d’une baisse des températures.

Mardi, des pluies ou averses parfois orageuses localement fortes sont attendues sur le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, le Saiss, le Rif et le Moyen Atlas. Des pluies ou averses localement modérées sont également prévues sur les plaines au nord de Safi, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, ainsi que sur le Haut Atlas.

Des chutes de neige sont attendues sur les Haut et Moyen Atlas, et un temps assez froid avec gelée ou verglas est prévu sur les reliefs et leurs régions voisines.

Des rafales de vent assez fortes à localement fortes sont attendues sur le Tangérois, les plaines au nord d’Essaouira, le Rif, l’Atlas, le Sud-Est et l’Oriental. Les températures minimales oscilleront entre -01/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux

Mercredi, des pluies ou averses parfois orageuses localement fortes sont attendues sur le Tangérois, le Loukkos, le nord du Gharb, le Moyen Atlas, le Rif et l’ouest de la Méditerranée. Des pluies sont également prévues sur les plaines au nord d’El-Jadida, Oulmès, le Saiss, le Haut Atlas, le nord de l’Oriental et l’est de la rive méditerranéenne.

Des rafales de vent assez fortes à localement fortes sont attendues sur le Tangérois, les plaines au nord d’Essaouira, le Rif, l’Atlas, le Sud-Est et l’Oriental.

De jeudi à samedi, le temps restera favorable aux pluies et/ou averses, jeudi et vendredi, sur les régions nord et centre, l’Atlas, le Rif et le nord de l’Oriental.

3- Quels dispositifs la DGM met-elle en place pour anticiper et limiter les impacts des intempéries ?

La DGM s’investit pleinement dans la protection des personnes et des biens, en assurant une surveillance rigoureuse et des prévisions précises des conditions météorologiques et climatiques. Son rôle essentiel se manifeste par l’émission de bulletins d’alerte et d’avertissements, informant les autorités et la population des risques liés aux intempéries.

La DGM collabore étroitement avec les autorités compétentes pour coordonner les actions de prévention et de gestion des crises, fournissant des informations et des services météorologiques et climatiques adaptés aux besoins des différents secteurs socio-économiques. Consciente de son importance, la DGM a modernisé ses outils en lançant en 2022, dans le cadre de sa vision stratégique, sous la tutelle du ministère de l’Équipement et de l’Eau, un nouveau système de prévision et de vigilance météorologique à l’échelle communale.

Ce système renforce la capacité de la DGM à anticiper et à gérer les risques, en mettant à la disposition des usagers des moyens techniques d’accès à l’information de pointe via le site internet de vigilance « vigilance.marocmeteo.ma » et des messages SMS destinés aux différents décideurs.