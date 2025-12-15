Intempéries: mobilisation de la Protection civile à Safi de tous ses moyens pour secourir les victimes (Commandant provincial)

Les services de la Protection civile à Safi ont mobilisé l’ensemble de leurs moyens humains et logistiques pour secourir et évacuer les victimes suite aux précipitations exceptionnelles qu’a connues la ville dimanche dernier, a affirmé, lundi, le commandant provincial de la Protection civile, le lieutenant-colonel Hicham Driouach.

Dans une déclaration à la MAP, M. Driouach a indiqué que ces précipitations concentrées dans le temps et l’espace ont provoqué des inondations soudaines, submergeant plusieurs bâtiments résidentiels et commerces dans l’ancienne médina, ce qui a causé des décès et des blessures à différents degrés.

Il a ajouté que ce drame a nécessité l’intervention des équipes de la Protection civile pour mener des opérations de recherche, de sauvetage et d’évacuation des victimes, mobilisant à cet effet des canots de secours, des motopompes, des ambulances et des fourgons d’incendie.

Il a poursuivi en précisant que les services de la Protection civile ont aussi fait appel aux renforts du Commandement provincial à Marrakech, des centres de secours relevant du Commandement provincial de Safi à Sebt Gzoula et Jemaâ Shaim et du Commandement provincial de Youssoufia, en plus du soutien important des autorités locales, des services sécuritaires et de l’ensemble des intervenants concernés.

Dans ce contexte, M. Driouech a souligné que les efforts déployés ont permis de récupérer des dépouilles des victimes, de transporter plusieurs blessés à l’hôpital, et de vider de nombreux commerces et habitations submergés par les eaux pluviales.

Il a également noté que suite au bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie, le Commandement provincial de la Protection civile à Safi a placé tous ses moyens humains et logistiques en état d’alerte maximale afin de faire face à toute éventualité.