Présidentielle au Chili : José Antonio Kast remporte largement le scrutin

Dès les premières tendances, l’avance de Kast s’est révélée irréversible. Avec plus de 57% des bulletins dépouillés, le candidat du Parti républicain conservait près de vingt points d’avance, un écart qui s’est confirmé au fil du comptage.

Les principaux médias chiliens l’ont rapidement proclamé président élu. Le dépouillement a également montré une victoire de Kast dans l’ensemble des régions du pays, un fait inédit qui souligne l’ampleur de son succès.

Jeannette Jara a immédiatement reconnu sa défaite.

Quelque 15,7 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour ce scrutin décisif, marqué par une forte mobilisation autour des thèmes de la sécurité, de la lutte contre la criminalité et de l’immigration irrégulière, au cœur de la campagne.

Le vote s’est déroulé dans le calme, sans incident majeur signalé par les autorités électorales.