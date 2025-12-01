Thé amer – Le leader du chocolat en ministre champion des mèmes

C’est l’histoire d’un ministre qui collectionne les polémiques et visiblement il est très doué pour ça. Mohamed Saad Berrada est ministre de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports. Dans une vie pas si lointaine, il a été un entrepreneur, business man accompli qui a fait son beurre dans la confiserie. Mais pas seulement puisqu’on le retrouve aussi dans le secteur pharmaceutique. C’est dire que rien ne prédestinait M. Berrada à être ministre un jour et d’être à la tête d’un département ministériel réputé difficile, stratégique et objet de réformes qui se font cruellement attendre.

On pourra toujours arguer que c’est le gouvernement des hommes d’affaires et celui qui le préside en est bel et bien un . Que Berrada en fasse partie, par la grâce d’un remaniement, n’est ni surprenant ni inattendu. Dans cet Exécutif, on peut passer sans coup férir du chocolat aux écoles pionnières, même si le premier rapporte bien plus que les secondes. Mais cela est une autre histoire.

Notre ministre de l’Education nationale et d’un tas d’autres choses importantes collectionne les polémiques, disions-nous. Et pour le plus grand bonheur des internautes. Ses déclarations qui font presque toujours débat alimentent les réseaux sociaux. Reconnaissons-le, après avoir été le leader du chocolat, M. Saad Berrada est aujourd’hui champion incontesté des mèmes, ces images et vidéos humoristiques virales sur Internet.

La dernière vidéo en date reprend les déclarations du ministre de l’Education nationale concernant les écoles dans le monde rural. Il est semble-t-il à un meeting de son parti, le Rassemblement national des indépendants (RNI). Et il est à l’évidence inspiré. « Ne demandez pas à l’école de vos enfants d’être proche de votre douar (village). Mais faites en sorte que votre douar soit proche d’une bonne école. Trouvez, s’il le faut, un transport scolaire », balance-t-il, satisfait de sa trouvaille, pensant sûrement que sa phrase à la Kennedy –« Ne demandez pas ce que le pays a fait pour vous mais demandez-vous ce que vous avez fait pour votre pays »- va faire mouche.

Les mèmes, eux, ont fait mouche. Le week-end durant, les vidéos virales ont circulé, montrant des hommes et des femmes tractant leur douar vers une école lointaine mais qui a l’avantage d’avoir de bons professeurs. C’est sûrement plus simple que de trouver un transport scolaire en milieu rural !

Pour l’anecdote, il faut aussi savoir que la famille politique de M. Berrrada –qui est aussi celle du chef du gouvernement- a retiré de ses réseaux sociaux la vidéo du « douar-proche-d’une- bonne-école ». Comme si le RNI avait atteint le seuil de tolérance des polémiques suscitées par l’un de ses ministres.

Quant à nous, et pauvres de nous, on ne sait plus si on doit vraiment en rire. L’ironie est, dit-on, la forme polie du désespoir. Et si nous le tractions ?