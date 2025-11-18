Panne mondiale chez le fournisseur Cloudflare

Depuis 12h30 ce mardi, une partie du web est inaccessible en raison d’un problème technique chez Cloudflare. L’accès à certains sites web affiche désormais le code d’erreur 500, indiquant un problème avec le serveur ou le code du site.

A la Une
Par

Des sites comme X (anciennement Twitter), OpenAI, Facebook, Letterboxd et bien d’autres rencontrent des problèmes d’accès.

Cloudflare est un fournisseur d’infrastructure internet qui fournit de nombreuses technologies essentielles au fonctionnement d’internet aujourd’hui. Parmi celles-ci figurent des outils qui protègent les sites web contre les cyberattaques et garantissent leur disponibilité, même en période de forte affluence.

« Cloudflare a connaissance d’un problème susceptible d’affecter plusieurs clients et mène actuellement une enquête », a indiqué l’entreprise dans une récente mise à jour. « Plus d’informations seront communiquées dès que possible. »

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite