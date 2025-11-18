Panne mondiale chez le fournisseur Cloudflare

Depuis 12h30 ce mardi, une partie du web est inaccessible en raison d’un problème technique chez Cloudflare. L’accès à certains sites web affiche désormais le code d’erreur 500, indiquant un problème avec le serveur ou le code du site.

Des sites comme X (anciennement Twitter), OpenAI, Facebook, Letterboxd et bien d’autres rencontrent des problèmes d’accès.

Cloudflare est un fournisseur d’infrastructure internet qui fournit de nombreuses technologies essentielles au fonctionnement d’internet aujourd’hui. Parmi celles-ci figurent des outils qui protègent les sites web contre les cyberattaques et garantissent leur disponibilité, même en période de forte affluence.

« Cloudflare a connaissance d’un problème susceptible d’affecter plusieurs clients et mène actuellement une enquête », a indiqué l’entreprise dans une récente mise à jour. « Plus d’informations seront communiquées dès que possible. »