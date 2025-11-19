CAF Awards 2025 : l’international marocain Achraf Hakimi sacré meilleur joueur africain

Le footballeur international marocain Achraf Hakimi a été désigné Meilleur Joueur Africain de l’Année 2025 lors de la cérémonie des CAF Awards, tenue mercredi soir à Rabat.

L’événement a également consacré d’autres lauréats individuels. Ainsi, la capitaine des Lionnes de l’Atlas, Ghizlane Chebbak, a remporté le titre de Meilleure Joueuse Africaine de l’Année. De plus, le gardien de but de la sélection marocaine et d’Al Hilal d’Arabie Saoudite, Yassine Bounou, a été élu Meilleur Gardien de But en Afrique au titre de l’année 2025.

Par ailleurs, l’attaquant marocain de Watford, Othmane Maamma, a remporté le prix du Meilleur Jeune Joueur de l’Année. Maamma avait été sacré meilleur joueur du Mondial U20 disputé en octobre dernier au Chili et remporté par les Lionceaux de l’Atlas.

Dans la même catégorie, la sociétaire du club marocain l’AS FAR, Doha Madani, a remporté le sacre de la Meilleure Jeune Joueuse de l’Année.

En ce qui concerne les sélections, l’équipe marocaine des moins de 20 ans, vainqueur de la Coupe du monde Chili 2025, a été désignée Sélection Masculine de l’Année. Le titre de Sélection Féminine de l’Année est revenu au Nigeria après avoir remporté la dernière Coupe d’Afrique des nations.

Au niveau des clubs, l’équipe égyptienne de Pyramids FC, tenant du titre de la Ligue des Champions d’Afrique, a été désignée Club de l’Année. L’international congolais Fiston Mayele, sociétaire du club Pyramids, a été sacré Joueur Interclub de l’Année. Enfin, le Tanzanien Clement Mzize a remporté le trophée du But de l’Année 2025.