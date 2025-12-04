Les relations maroco-espagnoles traversent leur « meilleur moment historique » (Albares)

Les relations maroco-espagnoles traversent actuellement leur «meilleur moment historique», a affirmé, jeudi à Madrid, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Lors d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie espagnole s’est félicité de la qualité des liens de coopération unissant les deux pays, indique un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères.

Cette entrevue, tenue en marge de la 13e Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, a permis d’examiner les détails et les mécanismes de mise en œuvre des accords signés à cette occasion par les deux responsables, précise la même source.

Ces accords portent sur des questions telles que la politique étrangère féministe, la coopération entre les écoles diplomatiques des deux pays et la mobilité des jeunes diplomates, précise-t-on.

MM. Albares et Bourita ont exprimé leur engagement à continuer la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par les deux pays en 2022 et leur volonté d’approfondir davantage une «relation d’amitié et de voisinage qui s’étend également au reste du continent africain », ajoute le communiqué.

À cet égard, ils ont évoqué la co-organisation de la Coupe du monde 2030 avec le Portugal, un rendez-vous majeur qui offre de grandes opportunités dans tous les domaines.

L’Espagne demeure le premier partenaire commercial du Maroc. En termes de volume commercial, le Royaume a représenté la troisième destination des exportations espagnoles en 2024, atteignant 12,859 milliards d’euros. Parallèlement, le Maroc s’est classé au quatrième rang en tant que fournisseur de biens à l’Espagne hors Union Européenne avec 9,834 milliards d’euros, rappelle le communiqué.