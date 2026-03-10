Donald Trump affirme que la guerre en Iran est « quasiment » finie

Le président américain a déclaré lundi que la guerre était « quasiment » finie, en réponse à une journaliste de la chaîne CBS .

Le chef de l’Etat américain a fait valoir que Téhéran n’avait plus de « marine » ni de « communications » ou de « force aérienne », ajoutant que le conflit était « très en avance » sur le calendrier de quatre à cinq semaines qu’il avait évoqué auparavant.

« Cela va se terminer bientôt, et si cela recommence, ils seront encore plus durement touchés », a-t-il réaffirmé plus tard dans la soirée, lors d’une conférence de presse. Le président a aussi déclaré que « plus de 5 000 cibles ont été atteintes » en dix jours de guerre.

Donald Trump a aussi menacé de frapper l’Iran « beaucoup plus fort » si les autorités du pays décidaient de bloquer l’acheminement de pétrole dans la région. « Je ne laisserai pas un régime terroriste tenir le monde en otage et tenter de stopper l’offre mondiale de pétrole », a-t-il ajouté.

Le président américain a dit qu’il allait lever certaines sanctions sur le pétrole « afin de réduire les prix ». « Nous avons des sanctions sur certains pays. Nous allons lever ces sanctions jusqu’à ce que ça s’arrange. Après, qui sait ? Peut-être que nous n’aurons pas à les remettre », a ajouté le président américain.