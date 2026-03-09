Crise au Moyen Orient : les Pays-Bas déploient une frégate en Méditerranée orientale

La ministre de la Défense des Pays-Bas Dilan Yesilgoz-Zegerius
Les Pays-Bas déploieront à partir de cette semaine et jusqu’au début du mois d’avril, une frégate de défense aérienne et de commandement en Méditerranée orientale, dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, a annoncé le gouvernement néerlandais.

La Haye entend ainsi contribuer à la protection du groupe aéronaval autour du porte-avions français Charles-de-Gaulle ainsi qu’à la défense de Chypre et des territoires alliés.

Les autorités néerlandaises présentent cette mission comme une contribution à la coopération européenne et à la protection de l’ordre juridique international.

Il s’agit d’un engagement défensif en raison des récents développements au Moyen-Orient et des attaques de l’Iran contre les pays voisins, dont certains sont des partenaires des Pays-Bas, a expliqué le gouvernement néerlandais.

« Par cet engagement, les Pays-Bas font preuve de solidarité avec leurs alliés et contribuent à la coopération européenne pour la protection de l’ordre juridique international », a indiqué le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Tom Berendsen.

La ministre de la Défense Dilan Yesilgoz-Zegerius a, pour sa part, affirmé que cette frégate dispose de capacités avancées de détection des menaces aériennes à longue distance, permettant à son équipage d’assurer la protection des forces des pays partenaires.

« En opérant conjointement avec les forces françaises, nous renforçons également nos opérations dans le contexte européen », a-t-elle ajouté.

Selon le gouvernement néerlandais, les capteurs et systèmes d’armes du bâtiment sont particulièrement adaptés à la défense d’une flotte contre des menaces telles que les drones et les missiles.

