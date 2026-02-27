Netflix se retire des enchères pour Warner Bros, laissant la voie libre à Paramount Skydance

Il s’agit d’un coup de théâtre majeur dans ce dossier à rebondissements qui dure depuis plus de cinq mois.

Paramount Skydance, premier à avoir soumis une proposition de reprise, dès septembre, n’avait jamais été considéré comme favori jusqu’ici.

Cela devrait faire passer le célèbre studio hollywoodien Warner Bros, ainsi que la plateforme de streaming HBO Max et un groupe de chaînes de télévision, dont CNN, entre les mains de Paramount, redessinant ainsi le paysage médiatique américain.

WBD a fixé au 20 mars la date de l’assemblée générale extraordinaire lors de laquelle les actionnaires devront déterminer l’avenir du groupe.

Après une série d’offres et contre-offres, c’est finalement la dernière mouture de Paramount Skydance, soumise en début de semaine, qui l’a emporté.

Paramount Skydance avait relevé sa proposition à 31 dollars par action WBD, contre 30 jusqu’ici. En incluant la dette de WBD, cela valorise la cible autour de 110 milliards de dollars.

Premier développement, jeudi : le conseil d’administration de WBD avait estimé que cette version était « supérieure », mais tout en indiquant qu’il allait continuer à recommander celle de Netflix.

Mais quelques minutes après, Netflix a annoncé « refuser de s’aligner sur » l’offre de Paramount Skydance.

Début décembre, Netflix et Warner Bros Discovery avaient annoncé un accord de reprise validé par les deux conseils.

Il ne prévoyait, cependant, que l’acquisition d’une partie de WBD, à savoir principalement le studio de cinéma et télévision Warner Bros et la plateforme de streaming HBO Max.

Le reste, soit, pour l’essentiel, des chaînes de télévision parmi lesquelles CNN et Discovery, devait être logé dans une nouvelle société baptisée Discovery Global, introduite en Bourse.

Netflix proposait 82,7 milliards de dollars pour ce périmètre réduit. Paramount Skydance, lui, veut prendre le contrôle de l’ensemble du groupe.

Paramount Skydance se prépare ainsi à absorber une entreprise qui pèse pas moins de six fois sa propre capitalisation boursière et va devoir, pour ce faire, s’endetter massivement.

En outre, Paramount Skydance s’est engagé à payer à Warner Bros Discovery les 2,8 milliards de dollars d’indemnité de rupture que WBD a promis à Netflix en cas de non réalisation de leur union.