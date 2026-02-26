Festival de Cannes : le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook président du Jury 2026

Park Chan-wook (62 ans), qui succédera à l’actrice française Juliette Binoche, est le premier cinéaste coréen à occuper ce fauteuil dans l’histoire de ce grand rendez-vous du cinéma mondial.

« Mondialement salué par la critique et le public, le réalisateur, scénariste et producteur venu de Corée du Sud, Park Chan-wook, présidera le Jury des longs métrages en Compétition de la 79e édition du Festival de Cannes. C’est une première pour le cinéma coréen », indique un communiqué des organisateurs.

Avec douze longs métrages « spectaculaires » à son actif, Park Chan-wook est l’une des figures « les plus fascinantes du cinéma contemporain », relève-t-on.

Et d’ajouter que son œuvre – dont le troisième film JSA (Joint Security Area) a battu le record du box-office national en 2000 – « épouse en tous points l’ADN du cinéma coréen d’aujourd’hui : affranchi des codes, tourné vers le public, ambitieux et volontiers sulfureux, sophistiqué sans être intellectualisé ».

Park Chan-wook et son jury désigneront, le 23 mai prochain, la Palme d’or 2026, qui succèdera à celle de l’Iranien Jafar Panahi remise l’an dernier à « Un simple accident ».