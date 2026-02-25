Trump accuse l’Iran de développer des missiles pouvant atteindre les Etats-Unis

Le président Donald Trump a averti, mardi soir, que l’Iran développait des missiles à longue portée capables d’atteindre le territoire américain, affirmant toutefois qu’il privilégiait la voie diplomatique avec Téhéran.

L’Iran a « déjà développé des missiles qui peuvent menacer l’Europe et nos bases » militaires et « oeuvre à fabriquer des missiles qui pourront atteindre bientôt les Etats-Unis », a déclaré le chef de l’exécutif américain lors de son discours sur l’état de l’Union devant les deux chambres du Congrès US.

« Ils avaient été avertis de ne plus tenter à l’avenir de reconstituer leur programme d’armement, en particulier les armes nucléaires. Pourtant, ils continuent et (…) poursuivent à l’heure actuelle leurs sinistres ambitions nucléaires », a-t-il poursuivi.

Le président Trump a dit qu’il préfère une résolution de ce problème par la diplomatie, ajoutant qu' »une chose est sûre : je ne permettrai jamais au principal soutien mondial du terrorisme (…) de se doter d’une arme nucléaire ».

« Nous sommes en négociations avec eux. Ils veulent conclure un accord, mais nous n’avons pas encore entendu ces mots clés : Nous n’aurons jamais l’arme nucléaire », a enchaîné le président américain.

Jeudi dernier, Donald Trump avait affirmé se donner dix jours pour décider si un accord avec l’Iran sur son programme nucléaire était possible, qu’il souhaite « pertinent », sans quoi « de mauvaises choses » se produiront pour Téhéran.

Washington et Téhéran, qui ont renoué le dialogue début février pour la première fois depuis la guerre de 12 jours en juin 2025, ont tenu deux sessions de pourparlers pour tenter de régler leurs différends. Mais les deux pays continuent à échanger des menaces sur fond d’escalade militaire.

Les Etats-Unis ont dépêché deux porte-avions dans le Golfe et disposent aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases de la région.

Au cœur du différend entre Washington et Téhéran : le programme nucléaire iranien. Si les deux parties affichent leur volonté de poursuivre le dialogue, elles divergent sur la teneur des discussions.

L’Iran, qui dément chercher à se doter de la bombe atomique, veut limiter les pourparlers à son programme nucléaire et exige la levée des sanctions qui étranglent son économie.

Pour Washington, un accord doit inclure son programme de missiles balistiques et son soutien dans la région aux groupes armés.