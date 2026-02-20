France: la montée des eaux « va se poursuivre tout le week-end, voire au-delà »

La montée des eaux « va se poursuivre tout le week-end, voire au-delà » dans certains secteurs des départements de l’ouest de la France touchés par les inondations, a prévenu vendredi l’agence gouvernementale Vigicrues.

« L’accalmie des pluies qui s’installe ne signifie absolument pas l’arrêt des crues », a déclaré à la presse la directrice de Vigicrues, Lucie Chadourne-Facon, précisant que « les décrues vont être très lentes vu les niveaux d’eau et la saturation des sols ».

Elle a précisé que durant le prochain week-end, les principales zones frappées par les crues sont « Angers, la Loire en aval d’Angers et la Charente ».

Après 37 jours de précipitations consécutifs, la France connaît sa plus longue période de pluies depuis le début des mesures en 1959.

Les départements de la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire sont toujours placés en alerte maximale, alors que 13 autres sont en vigilance orange après des épisodes d’inondations successifs.

Vendredi matin, le gouvernement français a annoncé une série de mesures pour accélérer les indemnisations en faveur des sinistrés touchés par les récents épisodes d’inondations et préparer les opérations de décrue.

« Afin d’accélérer la prise en charge de tous les sinistrés par les compagnies d’assurance, les procédures de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle des autres communes feront l’objet d’une réunion complémentaire de la commission », a indiqué Matignon dans un communiqué.

Selon l’exécutif, 1.750 personnes ont été mises à l’abri lors de plus de 2.000 interventions, tandis que l’électricité a été rétablie dans des 900.000 foyers privés d’électricité suite à la tempête Nils, seuls 26.000 foyers restant privés de courant.

