L’ONU réclame 1,6 milliard de dollars pour soutenir des millions de réfugiés soudanais

Les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont lancé mardi un appel de fonds de 1,6 milliard de dollars pour soutenir 5,9 millions de réfugiés soudanais dans sept pays voisins en 2026.

« Ce plan d’intervention cible notamment les 470.000 nouveaux réfugiés soudanais attendus cette année, ainsi que ceux déjà installés dans des pays frontaliers », a indiqué l’organisation multilatérale dans un communiqué, déplorant par la même un conflit militaire qui “continue de faire rage” dans ce pays d’Afrique du Nord-Est.

Déclenché en avril 2023 entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), le conflit s’est rapidement transformé en guerre ouverte. Selon l’ONU, les combats ont ravagé la capitale, Khartoum, et plusieurs régions périphériques, notamment le Darfour, provoquant des dizaines de milliers de morts, l’effondrement des services essentiels et l’un des plus vastes déplacements de population au monde.

A cause de ce conflit meurtrier, le Soudan reste l’épicentre de la plus vaste crise humanitaire et du plus important déplacement de population au monde, sur fond de contraction historique des financements internationaux, a déploré l’organisation internationale, ajoutant que les combats persistent notamment au Darfour, dans l’Est, et dans la région voisine du Kordofan, où l’effondrement des services essentiels continue de pousser des civils sur les routes de l’exil.

Dans ce sens, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric a déploré, lors d’un briefing à New York, la poursuite des attaques contre les infrastructures civiles à travers le Soudan, notant que des frappes de drones continuent d’être signalées dans tout le pays, faisant des victimes civiles et aggravant les difficultés humanitaires.

Il a, enfin, réaffirmé que les populations civiles et les infrastructures, notamment les écoles et les marchés, doivent être protégées conformément au droit international humanitaire.